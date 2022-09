Liga Española 2022-2023

El Real Madrid dio un golpe de autoridad logrando vencer al Betis 2-1 en la jornada 4 de LaLiga 2022-2023 en el Santiago Bernabéu.

El partido arrancó de buena manera para el Real Madrid ya que apenas a los minutos David Alaba mandó un pase largo para que Vinicius definiera de gran manera poniendo el 1-0, sin embargo el Betis demostró que venía a competir cuando al 17 Borja Iglesias sirvió a Sergio Canales que ponía el empate, un minuto después Rodrygo fallaba una clara, al 20 Tchouameni sacaba cabezazo que Rui Silva salvaba de gran manera, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo, a los 3 minutos Karim Benzema no podía definir, al 65 Fede Valverde asistió a Rodrygo que no perdonaba el 2-1, tras eso el Betis buscó adelantar lineas, pero el empate ya no llegó.

Con este triunfo el Real Madrid arribó a 12 puntos colocándose como líder en solitario, mientras Betis quedó segundo con 9 unidades en LaLiga. Los Merengues ahora se concentrarán en su debut en la Champions League el martes visitando al Celtic. Real Madrid 2-1 Betis.

[Vídeo] Resumen, Resultado y Goles Real Madrid vs Betis 2-1 Jornada 4 LaLiga 2022-23

