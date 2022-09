Liga MX Torneo Apertura 2022

El América ligó su octavo triunfo consecutivo en el Torneo Apertura 2022 al vencer 3-0 al Atlético San Luis en la jornada 13 en el Coloso de Santa Úrsula.

El partido arrancó de manera pareja, sin embargo poco a poco América empezó a tomar las riendas, aunque al 19 Facundo Waller sacó tremendo bombazo que Memo Ochoa salvó de manera espectacular, las Águilas tenían la pelota pero no podían generar nada, al 28 Abel Hernández perdonó un mano a mano ante choa, los minutos pasaban y no se veía por dónde los azulcremas tomaran ventaja, parecía que al descanso se mantendría el 0-0, sin embargo al 44 Diego Valdés sirvió al Cabecita Rodríguez que no perdonó con disparo cruzado para poner el 1-0.

Para el segundo tiempo el América no tardó en liquidar ya que a los 9 minutos Diego Valdés anotó el 2-0 y 2 minutos más tarde Alejandro Zendejas sirvió a Henry Martín que definió de gran manera para el 3-0, tras eso ha habido poco que contar, Atlético San Luis no podía reaccionar y al 88 llegó la gran oportunidad para el 4-0 de las Águilas con un penal, sin embargo Barovero detuvo el cobro de Martín, así concluyó el duelo.

Con esta victoria el América arribó a 28 puntos como líder general, mientras Atlético San Luis se estancó en 15 unidades en la doceava posición. En actividad de la jornada 14 de la Liga MX, las Águilas visitarán a Necaxa el sábado, mientras los Tuneros visitarán al Atlas al día siguiente. América 3-0 Atlético San Luis.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Atlético San Luis 3-0 Torneo Apertura 2022

Last modified: septiembre 6, 2022

Etiquetas: América