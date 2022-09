Estados Unidos vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FIBA AmeriCup 2022

Baloncesto

Juegazo sumamente atractivo tendremos este jueves 8 de septiembre en los cuartos de final de la FIBA AmeriCup 2022 donde los Estados Unidos buscarán imponer su jerarquía y calidad demostrando que son los favoritos al título, pero tendrán una buena prueba ante Puerto Rico que tiene la calidad para dar la campanada en Recife.

Hora y Canal Estados Unidos vs Puerto Rico

Sede: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, Recife, Pernambuco, Brasil

Hora: 1:40 pm de Brasil, Argentina y Uruguay. 11:40 am de México. 12:40 pm de Puerto Rico y Venezuela. 9:40 am PT / 12:40 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. Wapa Deportes en Puerto Rico.

Estados Unidos vs Puerto Rico en VIVO

La escuadra de los Estados Unidos tuvo una fase de grupos irregular al sumar 2 victorias y una derrota en el sector C, sin embargo les bastó para quedar líderes y ya ahora en la fase final buscarán demostrar todo su poder.

Las Barras y las Estrellas tuvieron un cierre de fase de grupos espectacular el pasado martes cuando aplastaron 101-49 a Venezuela con 19 puntos de Craig Sword.

Por su parte, Puerto Rico tuvo una buena actuación en el Grupo B de la competencia donde sumó 2 triunfos y un descalabro quedando solamente debajo de Argentina, pero igual saben que la verdadera prueba inicia este jueves.

Los Boricuas cumplieron en el cierre de la fase de grupos el pasado martes cuando lograron vencer 76-73 a las Islas Vírgenes Estadounidenses comandados por Ismael Romero que anotó 21 puntos y recuperó 11 rebotes.

Tanto Estados Unidos como Puerto Rico saben de la importancia de este partido juego dado que ambas escuadras tienen la misión de llevarse el triunfo y con ello meterse a las semifinales. Las Barras y las Estrellas son claras favoritas, pero los Boricuas saben que su rival no es invencible y que con un juego inteligente pueden sorprender. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Estados Unidos vs Puerto Rico.

