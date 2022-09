Malmo vs Braga EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Europa League 2022-23

Europa League

Se abre la actividad de la jornada 1 de la fase de grupos de la Europa League 2022-2023 este jueves 8 de septiembre con un buen duelo donde el Malmo buscará aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos, pero tendrán que recibir a un Braga que llega en un gran momento listos para salir con vida de su dura visita al Eleda Stadion.

Hora y Canal Malmo vs Braga

Sede: Eleda Stadion, Malmo, Suecia

Hora: 5:45 pm de Portugal. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Malmo vs Braga en VIVO

El cuadro del Malmo no está viviendo sus mejores momentos, ya que en la Liga Sueca marchan en la séptima posición con 3 duelos sin ganar. El pasado domingo visitaron al Elfsborg siendo superados 3-2.

Di blåe ha tenido un largo camino hasta llegar aquí, dado que inició en al primera ronda previa de la Champions League donde dejó fuera el Vikingur, posteriormente quedaron eliminados en la segunda ronda previa ante el Zalgiris, eso los mandó a la tercera ronda previa de esta Europa League donde eliminaron al Dudelange y ya en el Playoff su víctima fue el Sivasspor para avanzar a esta fase de grupos.

Por su parte, el Braga está teniendo una gran temporada en la Primeira Liga de Portugal donde marchan sublíderes con 4 victorias y un empate. El pasado sábado sufrieron para vencer al Vitoria Guimaraés con solitaria anotación de Vitor Tormena al 90+8, ya con Diego Lainez en la cancha que ingresó al 87.

Los Arzobispos inician esta Liga Europea con la misión de, al menos, repetir lo hecho en la temporada pasada donde quedaron eliminados en cuartos de final.

Tanto el Malmo como el Braga saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita sumar sus primeros puntos. En los pronósticos los Arzobispos son ligeros favoritos por su mejor momento, podría ser la primera oportunidad de Lainez como titular y no deberá desaprovecharla. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Malmo vs Braga.

