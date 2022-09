Xavi Habló sobre la situación de Jordi Alba: «Yo sí le he ido de cara»

Noticias

En el pasado mercado de pases, se habló de un acuerdo entre el Barcelona y el Inter para el traspaso de Jordi Alba, situación a la que se refirió el lateral el día de ayer cuando le cuestionaron al respecto.

«Soy un hombre que me gusta que vayan de cara y me gusta ir así con la gente. A todos no les gusta, pero yo soy así. No me tengo que reivindicar, llevo muchos años en el Barça. He pasado momentos por los que no he jugado y siempre intento ayudar«, dijo Alba.

Ante estas declaraciones, Xavi, en la rueda de prensa previa al compromiso de este sábado ante el Cadiz, se refirió y aseguró que: «Con Jordi Alba no sé si el club no le ha ido de cara, yo sí. Soy muy claro, y con él aún más por la relación que nos une. Sabe que hay competencia y que jugará el que mejor esté, y él sigue tirando del carro. No busquéis más porque dentro no hay polémica, no hay debate«.

Por otro lado, también se refirió a la situación de Gerard Piqué: «Hablando con él, lo animo porque no es una situación fácil. Estuvo muy bien el otro día (frente al Viktoria Pilsen) en la salida del balón. Va a ir entrando y, sí están todos preparados, llegarán los éxitos«.

