Gran Premio de Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1 2022

Ferrari se encuentra en una excelente posición para ganar en su tierra natal el Gran Premio de Italia este domingo 11 de septiembre.

Charles Leclerc obtuvo la pole position durante la sesión de calificación del sábado y tendrá seis lugares entre él y Max Verstappen en la parrilla de salida.

Leclerc tiene una ventaja sobre Verstappen y un puñado de otros pilotos importantes en el circuito de Fórmula Uno debido a las penalizaciones en la parrilla que se evaluaron por ciertas mejoras en los autos.

Verstappen tuvo el segundo auto más rápido en la clasificación, pero recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla, por lo que comenzará la carrera en el séptimo lugar. Como vimos anteriormente en la temporada, una penalización en la parrilla puede no ser suficiente para frenar al líder del campeonato mundial de pilotos.

Foto: @F1

Verstappen ganó el Gran Premio de Bélgica después de comenzar en el puesto 14. Ese logro debería preocupar a Ferrari y Mercedes de que Verstappen pueda lograr lo mismo con una desventaja menor.

El Gran Premio de Italia es una de las pocas carreras que Red Bull no ha ganado recientemente. Red Bull no gana en Monza desde 2013.

Los dos últimos eventos en Monza produjeron ganadores sorpresa con Pierre Gasly en 2020 y Daniel Ricciardo en 2021.

El ritmo de Red Bull y el lugar de Ferrari al frente de la parrilla pueden restaurar el orden en los lugares del podio el domingo.

Hora y Canal Gran Premio de Italia 2022

Sede: Autodromo Nazionale di Monza, villa real de Monza, Monza, Lombardía, Italia

Hora: 3:00 pm de Europa. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 10:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports y Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

¿Puede Ferrari ganar en casa?

Ferrari comenzó la temporada 2022 de Fórmula Uno con la esperanza de desafiar a Red Bull por los campeonatos de pilotos y constructores.

Una letanía de errores ha puesto a Ferrari en el segundo lugar en el campeonato de constructores y el equipo italiano está más cerca de Mercedes en el tercer lugar que Red Bull en el primero.

Leclerc llega a Monza empatado a puntos con Sergio «Checo» Pérez por el segundo puesto en el campeonato de pilotos. Está 109 puntos por detrás de Verstappen.

Una victoria en el Gran Premio de Italia daría un gran impulso a Ferrari en medio de una temporada decepcionante en la que seguramente estará muy por debajo de Red Bull.

Leclerc comienza desde la pole por octava vez esta temporada, y debe tener un buen comienzo con Verstappen acechando en el séptimo lugar.

El ganador de la pole no contará con la ayuda de su compañero de equipo, Carlos Sainz, para ayudar a contener el aumento de Verstappen desde la séptima posición. Sainz partirá en el puesto 18 debido a una penalización en parrilla.

Leclerc necesita mantener a raya a George Russell de Mercedes al principio, y si lo hace, necesita abrir una ventaja en la delantera para que a Verstappen le resulte más difícil alcanzarlo.

Parece inevitable que Leclerc y Verstappen se enfrenten en algún momento. Leclerc puede al menos prolongar que eso suceda si comienza fuerte y Ferrari evita la estrategia y los errores en boxes que los plagaron durante toda la temporada.

Una victoria en Monza no volvería a colocar a Leclerc en la búsqueda del campeonato de pilotos, pero al menos quedaría registrada como una importante victoria en la carrera y solo el segundo triunfo de Ferrari en Monza desde 2011.

¿Qué tan rápido se maquillará Max Verstappen?

El desafío de Max Verstappen por el liderato es inevitable.

Verstappen ha tenido el coche más rápido de la parrilla durante toda la temporada, y eso le ha permitido abrir una ventaja de 109 puntos sobre Leclerc en el campeonato de pilotos.

Verstappen ganó el Gran Premio de Bélgica desde mucho más atrás en la parrilla de salida en el puesto 14, por lo que solo parece cuestión de tiempo antes de que recupere los lugares el domingo.

Verstappen se verá favorecido por la falta de autos de los tres mejores equipos entre él y Leclerc. George Russell es el único piloto de los tres mejores equipos que comienza entre Leclerc y Verstappen.

En el escenario ideal de Red Bull, Verstappen superará al McLaren y Russell de Lando Norris en las primeras vueltas y estará a una distancia sorprendente de Leclerc. Esa situación es, por supuesto, la peor pesadilla de Ferrari.

Si bien se espera una victoria de Red Bull, es probable que se celebre más el domingo porque el equipo no ha ganado en Monza desde que Sebastian Vettel obtuvo el primer lugar en 2013.

Ese es uno de los tramos más largos que Red Bull ha pasado sin ganar en una pista específica en la última década y sería otro golpe de moral para Ferrari si el equipo líder en la Fórmula Uno conquista la carrera en la pista de casa del equipo italiano.

