Sporting Lisboa vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Champions League 2022-23

Se abren las emociones de la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023 este martes 13 de septiembre con un gran duelo donde el Sporting Lisboa buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que empiece a perfilar su clasificación, pero recibirán al Tottenham que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al José Alvalade.

Hora y Canal Sporting Lisboa vs Tottenham

Sede: Estadio José Alvalade, Lisboa, Portugal

Hora: 5:45 pm de Portugal y Reino Unido. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT en México. ESPN en Sudamérica (Fox Sports en Argentina). TUDN en Estados Unidos.

Streaming: HBOMax en México. Star+ en Centroamérica y Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Sporting Lisboa vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Sporting Lisboa ha tenido una campaña irregular en la Primeira Liga de Portugal donde marchan séptimos, aunque vienen de un gran triunfo el pasado sábado aplastando 4-0 al Portimonense con doblete de Trincao y anotaciones de Pedro Goncalves y Nuno Santos.

Los Leones tuvieron un gran debut en esta Champions, la semana pasada, cuando visitaron al Eintracht Frankfurt logrando vencerlos 0-3 con goles de Marcus Edwards, Trincao y Nuno Santos.

Por su parte, el Tottenham venía bien en la Premier League donde marchan terceros, aunque este fin de semana no tuvieron actividad tras la suspensión de la jornada por la muerte de la Reina Isabal II.

Los Spurs también iniciaron bien su participación en la Champions, la semana pasada, al doblegar 2-0 al Marsella con doblete de Richarlison.

Tanto el Sporting Lisboa como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la clasificación, los dos iniciaron bien, así que el ganador se acercará al objetivo en esta Champions League que será fugaz en esta fase de grupos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sporting Lisboa vs Tottenham.

