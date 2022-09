Wolves vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2022-2023

Premier League 2022-2023

Abrimos la actividad de este sábado 17 de septiembre con un gran duelo en la jornada 8 de la Premier League 2022-2023, cuando los Wolves vuelvan a casa con la misión de dar la campanada aprovechando su localía, pero tendrán que recibir a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Manchester City

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 5:30 am de Centroamérica. 6:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:30 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Wolves vs Manchester City en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una campaña irregular, pero intentando ir con paso ascendente. Después de 6 duelos suman una victoria, 3 empates y han caído en un par de ocasiones.

Los Lobos vienen de una buena victoria en la jornada 6 cuando recibieron al Southampton logrando superarlos con solitaria anotación de Daniel Podence.

Por su parte, el Manchester City ha empezado bien la temporada, aunque no se han visto tan aplastantes como en otras temporadas. En su último duelo de liga igualaron 1-1 ante el Aston Villa, eso los dejó con 4 victorias y par de empates.

Los Ciudadanos vienen de un sufrido triunfo a media semana en la Champions League, cuando recibieron al Borussia Dortmund logrando doblegarlos 2-1 con goles de John Stones y Erling Haaland, ambos en los últimos 10 minutos.

Tanto los Wolves como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita regresar a la acción con el pie derecho; en la tabla general encontramos a los Lobos en la catorceava posición con 6 puntos, mientras los Citizens son sublíderes con 14 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Manchester City.

