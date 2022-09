Canelo Álvarez vs Golovkin 3 en VIVO Online por ESPN y Box Azteca 7 en México y Latinoamérica

Box

Mucho ha cambiado desde que Saul «Canelo» Álvarez (52-2-2, 39 KOs) y Gennady Golovkin (42-1-1, 37 KOs) se enfrentaron en 2017 y 2018 con más intangibles entrando en juego para hacer Canelo-Golovkin III tan intrigante como sus dos primeros encuentros. Ninguno de ellos ya es el luchador aparentemente invencible e invulnerable que era cuando chocaron por primera vez en 2017. Ambos han tenido fallas en sus respectivos juegos expuestos por el otro y por otros luchadores que enfrentaron en el camino.

Como dice el adagio, un luchador es tan bueno como lo fue en su última pelea y tanto Canelo como Triple G lucían lejos de ser indestructibles en sus batallas más recientes; las debilidades de ambos hombres previamente vislumbradas en combates anteriores se amplificaron.

La última pelea de Canelo

En el caso de Canelo, fue derrotado contundentemente por Dimitri Bivol. Para ser justos, Canelo estaba peleando en una división en la que su antiguo cuerpo de 5 pies 8 pulgadas y 154 libras claramente no pertenecía. De acuerdo, noqueó brutalmente a Sergei Kovalev en el último momento con 175 libras en 2019, pero no antes de luchar contra un peleador que era simplemente un caparazón del formidable peleador que alguna vez fue y estaba visiblemente fatigado en ese punto de la pelea. Contra Bivol, Canelo se mantuvo firme y tuvo sus momentos, pero fue superado por un hombre más grande, más fuerte y más largo que simplemente se negó a ser intimidado mental o físicamente. Pero lo más revelador fue el fuerte jab de Bivol que fue fundamental para mantener a Canelo honesto y establecer combinaciones de múltiples golpes durante toda la noche.

Canelo es un maestro en el contragolpe, pero el jab es el único golpe contra el que es menos hábil para tomar represalias. Contraataca con venganza después de esquivar o incluso ser golpeado por cualquier otro golpe que no sea el jab, especialmente de cerca, pero tiene menos respuestas contra el arma más básica en el boxeo.

Aunque la susceptibilidad de Canelo al jab fue expuesta de manera más evidente por Bivol, la escritura estaba en la pared y ya se notaba en otras peleas también, Kovalev, un futuro miembro del salón de la fama, era un peleador severamente deteriorado en el momento en que él enfrentó a Canelo en 2019 y el jab era la única arma que le quedaba. Esto se evidenció previamente en su pelea con Anthony Yarde y revancha contra Eleider Alvarez. Atrás quedaron esos cruces de derecha contundentes, ganchos de izquierda y golpes al cuerpo que rompen huesos que aplastaron a muchos oponentes desafortunados. Aún así, el jab de Kovalev solo fue suficiente para que Canelo se convulsionara toda la noche antes del violento paro en el undécimo asalto.

A pesar de carecer del tamaño y la ventaja de alcance que tenía Bivol, Golovkin tiene un golpe punzante y preciso como un láser que a menudo se pasa por alto porque se ve eclipsado por el armamento más pintoresco y devastador que tiene en su arsenal. Lo más importante es que ya ha demostrado su eficacia en sus dos encuentros anteriores contra Canelo, especialmente en el primero. Cuando Golovkin bombeó su jab en dobles y triples, obligó a Canelo a reiniciar y reconfigurar. El paso en falso de Kovalev fue abandonar su jab por largos períodos, lo que le permitió a Canelo restablecer el impulso y el ritmo. Si Golovkin implementa el jab con más consistencia y disciplina en el partido de goma, podría cambiar todo el aspecto de lo que ocurrió en los dos primeros encuentros.

La última pelea de Golovkin

Si bien Canelo fue ampliamente superado en su derrota ante Bivol, no absorbió una cantidad debilitante de castigo. Golovkin lo hizo. Ryota Murata desgarró implacablemente a Golovkin con ambos puños para sacudir y hacer temblar a la potencia kazaja como nunca antes. Golovkin finalmente demostró que todavía tenía los bienes, las agallas y el sentido común para ganar la guerra de desgaste y detener a Murata en el noveno asalto.

Pero su lenguaje corporal se veía terrible.

En su apogeo, la defensa de Golovkin nunca fue a prueba de balas, pero sí lo suficientemente adecuada como para no ser golpeado al ras con tanta frecuencia. Cuando lo clavaron, su barbilla de concreto aseguró que tuviera poca o ninguna consecuencia. Pero contra Murata, él era un objetivo estacionario, allí para ser golpeado fuerte, a menudo y limpiamente. Lo más significativo es que pareció estremecerse de dolor cuando Murata, no conocido por sus golpes al cuerpo, castigó su torso. Fue un talón de Aquiles expuesto previamente por Sergiy Deveryenchenko, quien fue el primer hombre en lastimar gravemente a Golovkin con un gancho de izquierda al cuerpo. Tenga la seguridad de que esta grieta recientemente descubierta en la armadura de Golovkin no ha pasado desapercibida para Canelo y su equipo y se incorporará a su libro de jugadas el 17 de septiembre. Y todos hemos sido testigos de lo destructivo que puede ser Canelo cuando se enfoca en el hígado.

Jueces centrados en Canelo

Decir que los jueces han sido caritativos con Canelo a lo largo de su carrera podría ser una subestimación. Este fue especialmente el caso en sus dos peleas anteriores con Golovkin y también en otras peleas recientes y no tan recientes.

En la pelea de Bivol, los tres puntajes idénticos de 115-113 favorecieron correctamente al merecido ganador pero parecieron generosos con el perdedor. Contra Kovalev, a Canelo se le atribuyeron rounds en las que lanzó muy pocos golpes y conectó aún menos mientras estaba en el extremo receptor del jab de Kovalev. Y retrocediendo hasta 2013, la decisión mayoritaria que dejó caer ante Floyd Mayweather Jr. fue una parodia a la luz del hecho de que Canelo estaba completamente dominado y podría no haber ganado una sola ronda.

Habiendo sido despojado de la victoria al menos una vez contra Canelo, Golovkin podría sentirse obligado a tomar la decisión de las manos de los jueces e ir por el nocaut. Pero, como se mencionó anteriormente, Canelo es uno de los mejores para devolver el fuego, por lo que Golovkin se abrirá a contraataques letales. Canelo ha declarado abiertamente que buscará un KO. Ninguno de los hombres ha caído nunca ni estuvo cerca de ser detenido, pero ambos han preparado el escenario para que este curso de colisión termine en la distancia.

