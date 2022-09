Dallas Cowboys vs Cincinnati Bengals EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 3 NFL 2022

NFL

Antes de la temporada, este juego entre los Cincinnati Bengals y los Dallas Cowboys podría haber sido considerado un anticipo del Super Bowl. Las circunstancias han cambiado y ambos equipos ingresan a la contienda 0-1, aunque el futuro de los Cowboys se ha empañado con la pérdida del mariscal de campo Dak Prescott por un período prolongado.

Estos dos equipos se enfrentaron hace apenas dos años y los Cowboys ganaron 30-7. Ninguno de los equipos tenía mucho futuro en los playoffs en ese entonces, combinándose para seis victorias en ese momento, ya que los mariscales de campo eran Andy Dalton (Dallas) y Brandon Allen (Cincinnati).

La semana 1 fue una manera difícil de comenzar la temporada para los Bengals, ya que los Steelers bloquearon lo que habría sido el PAT ganador del juego sin tiempo restante. Más tarde, el generalmente confiable Evan McPherson falló un intento de gol de campo de 29 yardas en tiempo extra. Tuvo éxito en un pase de 59 yardas en el primer cuarto, pero una lesión en el centro largo Clark Harris afectó toda la operación de patadas durante todo el juego y jugó un papel importante en la victoria de Pittsburgh por 23-20.

Joe Burrow tampoco estaba en su mejor momento. Lanzó cuatro intercepciones en el juego, incluso en su primer intento de pase de la temporada, que Minkah Fitzpatrick convirtió en un pick-six. Burrow también perdió un balón suelto ya que estaba constantemente bajo la presión del frente defensivo de los Steelers, incluso después de que el actual Jugador Defensivo del Año de la NFL, T.J. Watt se fue con una lesión en el pectoral. La defensa de Cincinnati hizo su parte, limitando a Pittsburgh a solo 75 yardas terrestres y 192 por aire.

Mientras tanto, Dallas fue superado por Tampa Bay en una decepcionante derrota en casa por 19-3 el domingo por la noche. Prescott sufrió una lesión en el pulgar que requirió cirugía, y al suplente Cooper Rush no le fue mejor contra la dura defensa de los Buccaneers. Los Cowboys intentaron 42 pases en comparación con solo 18 carreras, un balance que no funcionará con Rush como mariscal de campo. La defensa hizo un buen trabajo manteniendo bajo control a Tom Brady y el juego aéreo, pero Leonard Fournette terminó con 127 yardas terrestres en 21 acarreos (6.0 ypc).

Hora y Canal Cowboys vs Bengals

Inicio: domingo 18 de septiembre a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en Méxioc.

Televisión: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Transmisión en vivo: fuboTV (Comience su prueba gratuita) en EUA.

Spread: Benagls -7.5

Tres cosas para ver

1.- Intangibles

Es un tamaño de muestra muy pequeño en este punto, pero el factor de rebote está en pleno efecto para ambos equipos. Cincinnati jugará cuatro de sus próximos cinco partidos como visitante, incluidos viajes a Baltimore y Nueva Orleans en este lapso. También se presentará un nuevo pargo largo con Clark Harris que se perderá un tiempo prolongado debido a una lesión en el bíceps. Puede que no parezca un gran problema, pero solo eche un vistazo a la película del juego de la semana pasada y pregúntele a McPherson sobre la ausencia de Harris. Para Dallas, la lesión de Prescott es extremadamente desalentadora, pero los Cowboys tienen la oportunidad de enviar una declaración a sus fanáticos y al resto de la liga de que siguen siendo una amenaza para hacer ruido sin él. Las cosas tampoco se ponen más fáciles para el equipo de Mike McCarthy, con tres de los próximos cuatro en la carretera, incluidos los juegos contra los Rams y los Eagles.

2.- Cooper Rush

Rush, quien no fue reclutado en 2017 después de una carrera prolífica en Central Michigan, hará la segunda apertura de su carrera el domingo. El primero llegó la temporada pasada cuando reemplazó a Prescott (fuera por una lesión en la pantorrilla) contra Minnesota en la Semana 8. Terminó ese juego con 325 yardas aéreas, dos touchdowns y una intercepción, lo que llevó a los Cowboys a una victoria de 20-16. -Victoria en carretera desde atrás sobre los Vikings. Ese fue, por mucho, el mayor tiempo de juego que ha visto en la liga, aunque está bastante familiarizado con esta ofensiva, por lo que no debería haber muchos cambios en el plan de juego. Correr el balón de manera más efectiva y la protección del pase serán críticos porque Rush no es el más móvil de los llamadores de señales y la golpeada línea ofensiva permitió cuatro capturas la semana pasada.

El tackle izquierdo Tyron Smith (tendón de la corva desgarrado) ya está fuera por un período indefinido, y se espera que el guardia Connor McGovern se pierda varios juegos luego de sufrir una lesión en el tobillo en la primera serie de la temporada de Dallas. La carrera de mariscales de Cincinnati no es tan feroz como la de Tampa Bay, pero independientemente, la línea ofensiva de los Cowboys estará lejos de tener toda su fuerza. El receptor abierto Michael Gallup podría estar llegando al final de su recuperación del ligamento cruzado anterior desgarrado de la temporada pasada. Ha podido participar en la práctica de esta semana, aunque de manera limitada. Su regreso le daría al juego aéreo un impulso muy necesario, pero puede ser demasiado optimista contar con él para esta semana.

3.- Shake it off

Veremos qué equipo sigue la clásica canción de Taylor Swift, ya que ambos recibieron un puñetazo en la boca la madrugada del domingo pasado. Había muchas expectativas para que Cincinnati y Dallas ingresaran a la campaña 2022 y, al menos en el caso de los Bengals, esos objetivos aún se pueden lograr. Incluso en un esfuerzo por perder, Ja’Marr Chase y Joe Mixon tuvieron juegos fantásticos la semana pasada, por lo que la esperanza es que la línea ofensiva mejore después de una actuación miserable en la Semana 1 y que Burrow pueda reducir sus errores. Las declaraciones de que los Cowboys ya terminaron esta temporada después de la lesión de Prescott es todo lo que se habla cuando se trata de Dallas, por lo que es una cuestión de cómo responde el equipo. La defensa hizo su trabajo en su mayor parte la semana pasada y esta unidad es capaz de llevar la carga durante la ausencia de Prescott. Micah Parsons capturó dos veces a Tom Brady y fue virtualmente imbloqueable contra Tampa Bay. Tendrá que ser una fuerza una vez más esta semana.

Dallas Cowboys vs Cincinnati Bengals en VIVO

Simplemente no puedo ver a los Bengals moviéndose a 0-2 en la temporada. McPherson no volverá a perder un punto extra, y es poco probable que Burrow entregue tanto el balón. Creo que los Cowboys cubrirán la propagación. Sé que la ofensiva de Dallas es débil, al igual que su entrenador en jefe, pero creo que la defensiva puede mantener a los Cowboys en este juego y al menos hacer que las cosas sean interesantes para comenzar el último cuarto.

Predicción: Benagls 21, Cowboys 13

