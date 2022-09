Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2022-23 tras la Jornada 8

Premier League 2022-2023

El pasado viernes, con dos compromisos, arrancó una nueva jornada de la Premier League 2022-23. En el primero, el Aston Villa derrotó por la mínima diferencia (1-0) al Southampton con un gol de Jacob Ramsey.

Más tarde, el Nottingham Forest caería derrotado por 2-3 ante el Fulham en el City Ground.

El sábado bien temprano, el Manchester City golearía por 0-3 en condición de visitante al Wolves. Erling Haaland, fue autor de uno de los goles.

Posteriormente, el Newcastle empataría en condición de local por 1-1 ante el Bournemouth.

Y para cerrar el día, se daría el compromiso más importante de la fecha: Tottenham 6-2 Leicester, que tuvo un hattrick de Heung-Min Son en tan solo 13 minutos.

Este domingo por la mañana, el Brentford caería derrotado en condición de local por 0-3 ante el Arsenal. En el partido, Gabriel Jesús fue el autor de uno de los goles y se lo dedicó a su compatriota Vinicius Jr.

Y más tarde, el Everton vencería por la mínima (1-0) al West Ham.

En la fecha hubieron tres compromisos suspendidos y todos por el funeral de la Reina Isabel II: El Chelsea vs Liverpool. El Brighton vs Crystal Palace. Y el Manchester United vs Leeds United.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE:

