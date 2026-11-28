Premier League 2026-2027

¡Pasión al límite en el Derbi de Merseyside por la Premier League! El Liverpool de Andoni Iraola llega encendido tras destrozar al Manchester United y ganar en Champions, pero enfrente tendrá a un herido Everton de David Moyes dispuesto a convertir su estadio en una caldera para frenar a su eterno rival. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos saldrán con sus objetivos claros sabiendo que se acerca la parte crítica del cierre de año en Inglaterra y que un triunfo en este duelo, más allá de los 3 puntos, sería un gran golpe anímico.

Los Toffees vienen de caer 4-0 ante el Brentford y sufren la sensible suspensión de su capitán James Tarkowski en defensa.

Por su parte, los Reds llegan en plena forma tras golear al Manchester United y vencer al Club Brujas en Champions, sumando 7 goles a favor y dos arcos en cero seguidos.

Everton recupera a Jack Grealish tras su sanción y apostará por las atajadas de Jordan Pickford, la llegada de Kiernan Dewsbury-Hall y el juego aéreo de Thierno Barry.

Liverpool, pese a las bajas de Cody Gakpo y Ryan Gravenberch, responderá con la pegada de Florian Wirtz, Alexander Isak y el explosivo juvenil Rio Ngumoha.

La ausencia de Tarkowski en el juego aéreo y la enorme calidad ofensiva visitante entre líneas terminarán inclinando un derbi muy intenso y disputado. Nuestro pronóstico es una sufrida victoria del Liverpool 2-1 sobre el Everton. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 28, 2026