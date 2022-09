Karim Benzema ya se recuperó de su lesión y avisa a sus rivales

Noticias

Se acabó el parón de selecciones y ahora los jugadores se concentran en los partidos con sus equipos que empezarán este fin de semana.

El Real Madrid, por su parte, recibirá este domingo por la tarde en el Santiago Bernabéu al Osasuna y de cara al compromiso ya tiene una buena noticia: la recuperación de Karim Benzema, quien se encontraba lesionado.

Previo al compromiso, el delantero francés habló para las cámaras de Real Madrid TV y aseguró estar listo para jugar.

“Estoy feliz de regresar con el equipo. Pasó tiempo. He tenido tiempo para hacer una pretemporada y me siento muy bien, muy cómodo”, empezó diciendo Karim.

Y añadió que: “Tengo ganas de jugar el domingo”.

¿Qué trabajos hizo en su recuperación?: “He hecho mucho trabajo físico, no he tocado el balón, hoy fue mi primer entrenamiento”.

¿Cómo vio al equipo en su ausencia de las canchas?: “Muy bien, perfecto. Lleno de victorias, de goles, de carácter. Tenemos un gran equipo, creo que tenemos como dos equipos se puede decir. Jugadores que empiezan, jugadores que entran y marcan diferencia y nos ha ido muy bien”.

Nueve partidos en el mes de Octubre: “Tenemos que continuar. En nuestra cabeza todo está claro. Tenemos que ganar cada partido para seguir sumando puntos. Champions, Liga. Sabemos que todos los partidos son importantes y que los rivales le quieren ganar al Madrid, pero estamos bien y preparados para continuar”.

