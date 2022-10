Green Bay Packers vs New England Patriots EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 4 NFL 2022

NFL

Los Green Bay Packers reciben a los New England Patriots el domingo por la tarde en un encuentro crucial desde el Lambeau Field. Ambos equipos parecen ir en direcciones diferentes y ambos necesitan una victoria, aunque, por diferentes razones, no hay duda de que este no será un enfrentamiento interesante. Los Patriots vienen con solo una victoria en la temporada hasta el momento, mientras que los Packers han ganado dos seguidos desde que perdieron su primer partido. Es posible que los Patriots hayan ganado la última vez que estos dos se enfrentaron, aunque con eso en 2018, parece probable que las cosas hayan cambiado bastante para ambos equipos desde entonces.

Hora y Canal Packers vs Patriots

Inicio: domingo 2 de octubre a las 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Transmisión en vivo: fuboTV (Comience su prueba gratuita) en EUA.

Spread: Packers -9

Green Bay Packers vs New England Patriots en VIVO

Parecía que los Patriots estaban dando un giro la temporada pasada en el segundo año de estar sin Tom Brady, ya que pudieron llegar a los playoffs, a pesar de ser eliminados en la primera ronda. Esta temporada ha comenzado con un poco más de inquietud y después de perder por 13 en el primer juego y por 11 la semana pasada, parece que se está formando una clara disparidad. Contra otros equipos que probablemente corran hacia los playoffs, es probable que los Patriots tengan problemas esta temporada y no ayuda que tengan que salir de gira en esta. Han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos fuera de casa, muchos de ellos contra equipos que ni siquiera son tan talentosos como los Packers, lo que demuestra el desafío que tienen el domingo.

La principal ausencia que impacta a este equipo es la de Mac Jones (tobillo), quien es duda para este fin de semana y se espera que se pierda algunas semanas de acción. A eso se suman las lesiones de un puñado de receptores, con Jakobi Myers (rodilla) cuestionable para el fin de semana. En el frente defensivo, un trío de backs defensivos también es cuestionable para el fin de semana, lo que ciertamente llega en un momento inoportuno.

Ofensivamente, los Patriots han tenido problemas para dar la vuelta a la esquina en las últimas temporadas y con la ausencia de Jones, parece que esos problemas podrían continuar durante el fin de semana. New England bordea los diez primeros a nivel nacional en yardas totales, yardas aéreas y yardas terrestres, aunque han tenido problemas para terminar series con touchdowns. Los fanáticos pueden esperar una gran dosis de Damien Harris (4.6 yardas por acarreo, 2 touchdowns), así como de Rhamondre Stevenson (5.0 yardas por acarreo), ya que los Patriots buscan controlar este juego por tierra. Con un núcleo de pases débil disponible este fin de semana, tratar de mantener el ritmo de los Packers en un tiroteo no es un plan que probablemente funcione para este grupo.

En el lado defensivo de las cosas, los Patriots siempre serán difíciles de derrotar. Con uno de los mejores empleados de la liga, tienen el talento en los campos y las mentes al margen, para hacer las cosas desafiantes para los Packers. Al igual que en el lado ofensivo, si bien los números son buenos en general, los números de puntuación son motivo de preocupación. Ocupan el octavo lugar contra el pase, pero el 22 en defensa anotadora. Devin McCourty (17 tacleadas) sigue siendo el líder, aunque necesitará ayuda en la secundaria en este caso.

Los Packers tuvieron algunos movimientos fuera de temporada que afectaron la apariencia de su equipo, pero aún había pocas dudas de que eran los favoritos en la NFC Norte al comenzar la temporada. Una derrota en la primera semana ante los Vikings fue definitivamente una preocupación, aunque se han recuperado muy bien en las últimas semanas. La semana pasada, pudieron salir a la carretera y derrotar a los Buccaneers, lo que siempre es un resultado impresionante. Fue aún más dulce dado cómo jugó la ofensiva, mientras que la defensa pudo tomar el relevo. La noticia aún mejor es que regresan a casa el domingo para este enfrentamiento, donde los Packers continúan teniendo una de las mejores ventajas de local en el fútbol.

La mayor preocupación para los Packers en este momento es su situación en lo que respecta al informe de lesiones. Con una de las listas más largas de lesiones en la liga, las posibles ausencias ofensivas son problemáticas. En la línea ofensiva, tanto David Bakhtiari (rodilla) como Caleb Jones (enfermedad) son cuestionables. En el receptor abierto, Allen Lazard (tobillo) y Christian Watson (tendón de la corva) también son cuestionables, mientras que Sammy Watkins (tendón de la corva) está fuera. Defensivamente, el estado de Jaire Alexander (ingle) también es algo a tener en cuenta.

Ofensivamente, este grupo tiene mucho camino por recorrer antes de igualar la producción y la explosividad de algunos de los años pasados. Sin duda ayuda a seguir teniendo a Aaron Rodgers a la cabeza como mariscal de campo, pero todos los ojos están puestos en su cuarto de receptor abierto. Romeo Doubs (3 touchdowns) se ha convertido en un líder, pero sin mucha ayuda, podría tener dificultades para marcar la diferencia por su cuenta. El juego terrestre es el noveno mejor en la NFL en este momento y espera una gran dosis de acción en el suelo mientras los Packers pretenden simplemente desgastar a los Patriots el domingo.

Defensivamente, este grupo luce como uno de los mejores grupos de la NFL en las últimas temporadas. Se ubican entre los diez primeros cuando se trata de defensa de yardas, defensa de pases y defensa de anotación, mientras que se ubican en el medio del grupo cuando se trata de defensa terrestre. La posible ausencia de Alexander podría ser problemática en la secundaria, aunque ese sigue siendo un grupo de posiciones profundas para Green Bay. De’Vondre Campbell (29 tacleadas) lidera el camino, mientras que Rashan Gary (12 tacleadas, 3 capturas) ha sido una fuerza para causar estragos.

Last modified: octubre 1, 2022

