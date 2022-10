Argentina vs Polonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Femenil Octubre 2022

Amistosos

Buen partido tendremos este domingo 9 de octubre siguiendo con la Fecha FIFA Femenil, donde Argentina buscará continuar con su preparación rumbo al Mundial Femenil, tendrá una buena prueba al medirse a Polonia que saldrá decidida a quedarse con el triunfo en El Palmar.

Sede: Estadio El Palmar, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España

Hora: 4:30 pm de España. 11:30 am de Argentina. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

La selección de Argentina se sigue preparando de cara al Mundial Femenil del próximo año donde esperan mostrar su crecimiento, aunque la realidad es que para hacer un buen papel necesitarán llegar a punto.

Las Albicelestes vienen de un buen duelo el pasado jueves cuando se midieron a Canadá siendo superadas 2-0, pero seguramente con mucho aprendizaje ante una potencia mundial.

Por su parte, Polonia ha ido creciendo en el fútbol femenil, pero todavía no les alcanza para obtener un boleto mundialista. Fueron terceras de su grupo eliminatoria en la UEFA quedando por debajo de Noruega y Bélgica, con lo que están eliminadas.

Las Polacas también tuvieron un duelo amistoso el pasado jueves donde no tuvieron problemas para golear 4-0 a Marruecos.

Tanto Argentina como Polonia saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de cerrar esta preparación con victoria de cara a lo que vendrá en los próximos meses. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Argentina vs Polonia.

