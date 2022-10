Cremonese vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Serie A 2022-2023

Serie A

Seguimos con las emociones de este domingo 9 de octubre en la jornada 9 de la Serie A 2022-2023, cuando el Cremonese busque aprovechar su condición de local para dar la campanada, pero tendrá que recibir nada más y nada menos que al Napoli que saldrá decidido a imponer su calidad en su visita al Giovanni Zini.

Hora y Canal Cremonese vs Napoli

Sede: Estadio Comunal Giovanni Zini, Cremona, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Cremonese vs Napoli en VIVO

El cuadro del Cremonese ha tenido una campaña realmente dura que los tiene hundidos en la tabla desesperados por sumar un triunfo, dado que en 8 jornadas apenas cosechan 3 empates y han caído en 5 choques.

El equipo de Johan Vázquez, con el mexicano en la banca, viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Lecce en un duelo en el que Daniel Ciofani los puso al frente, pero tuvieron que conformarse con el 1-1.

Por su parte, el Napoli está teniendo una gran temporada siendo el protagonista del campeonato. En la jornada pasada vencieron 3-1 al Torino para colocarse con 6 triunfos y par de empates en 8 duelos.

Gli Azzurri tuvo actividad a media semana en la Champions League donde visitar al Ajax logrando un histórico triunfo 1-6 con doblete de Giacomo Raspadori y anotaciones de Govanni Di lorenzo, Piotr Zielinski, Jvicha Kvaratsjelia y Giovanni Simeone, con el Chucky Lozano jugando como titular.

Tanto el Cremonese como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos al Grigiorossi en la penúltima posición con 3 puntos, mientras Gli Azzurri es líder con 20 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Cremonese vs Napoli.

Cremonese vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Serie A 2022-2023

Last modified: octubre 8, 2022

Etiquetas: Canal Cremonese vs Napoli