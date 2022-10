Arsenal vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2022-2023

Premier League 2022-2023

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 9 de octubre en la jornada 10 de la Premier League 2022-2023, cuando el Arsenal busque dar un golpe de autoridad que lo consolide en la cima y como fuerte contendiente al título, pero recibirán a un Liverpool que llega urgido de ganar en su visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Liverpool

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Arsenal vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido un gran arranque de temporada demostrando que quieren ser protagonistas. En la jornada pasada lograron un gran triunfo 3-1 sobre el Tottenham para colocarse con 7 victorias y un descalabro.

Los Gunners tuvieron actividad a media semana en la Europa League donde recibieron al Bodo/Glimt logrando superarlos 3-0 con goles de Eddie Nketiah, Rob Holding y Fábio Vieira.

Por su parte, el Liverpool ha sido una de las grandes decepciones de la temporada y la jornada pasada fue una muestra clara igualando en casa 3-3 ante el Brighton, eso los dejó con 2 triunfos, 4 empates y un partido perdido.

Los Reds tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde recibieron al Rangers logrando superarlos 2-0 con goles de Trent Alexander-Arnold y Mohamed Salah.

Tanto el Arsenal como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad ahora que nos acercamos a la pausa para el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a los Gunners en la segunda posición con 21 puntos, pero con un juego menos que el ManCity, mientras los Reds son décimos con 10 unidades, pero con un juego pendiente en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Liverpool.

Arsenal vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2022-2023

Last modified: octubre 8, 2022

Etiquetas: Arsenal