Gran Premio de Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2022

El Gran Premio de Japón vuelve al circuito de Fórmula Uno por primera vez en tres años.

El circuito de Suzuka podría ver coronado al campeón de 2022 si Max Verstappen gana y da la vuelta más rápida de la carrera.

Verstappen dio un fuerte primer paso para asegurar su primera victoria en Japón al conseguir la pole position de la sesión de calificación del sábado.

Red Bull y Ferrari están listos para luchar una vez más desde que los dos equipos se encerraron en las cuatro primeras posiciones en la parrilla de salida.

Charles Leclerc y Carlos Sainz de Ferrari terminaron segundo y tercero, mientras que Sergio Pérez de Red Bull, quien ganó la semana pasada en Singapur, comienza cuarto.

La intriga no se trata solo de Red Bull y Ferrari el domingo. Más ojos estarán puestos en Pierre Gasly, quien anunció su cambio de AlphaTauri a Alpine el sábado. Nyck De Vries ocupará el puesto vacante en AlphaTauri.

Gasly aterrizó en el puesto 17 después de la calificación, lo que significa que tiene la oportunidad de mostrar su talento al volante mientras avanza en la parrilla para, con suerte, lograr un cuarto resultado entre los 10 primeros en cinco carreras.

Hora y Canal Gran Premio de Japón

Sede: Suzuka International Racing Course, ​ Suzuka, Mie, Japón

Hora: 11:00 pm de Centroamérica (sábado). 00:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 pm PT / 1:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Max Verstappen puede hacerse con el campeonato con la victoria y la vuelta más rápida

Max Verstappen tiene la oportunidad de asegurar el campeonato de pilotos de Fórmula Uno cuando quedan cuatro carreras en el calendario.

Verstappen ingresó a Japón con una ventaja de 341-237 sobre Charles Leclerc en la clasificación del campeonato.

Verstappen no pudo hacerse con el título en Singapur la semana pasada porque terminó cinco puestos por detrás de su rival de Ferrari.

Sin embargo, el campeón de F1 de 2021 tuvo una sesión de calificación mucho mejor en Japón que en Singapur. Consiguió la pole en el circuito de Suzuka una semana después de un sorprendente octavo puesto en la parrilla.

Verstappen ha superado a Leclerc durante la mayor parte de la campaña. La racha de cinco victorias consecutivas del holandés terminó en Singapur. Leclerc tuvo un segundo puesto durante ese lapso.

Red Bull ha sido el equipo más consistente que Ferrari, y Verstappen cosechó los frutos de eso con 10 victorias.

Ferrari ha tenido problemas de confiabilidad durante toda la temporada, el segundo puesto de Leclerc en Singapur marcó su segunda serie de tres podios consecutivos esta temporada. El primero vino de las tres primeras carreras del calendario.

Verstappen necesita ganar la carrera y producir la vuelta más rápida para que sea matemáticamente imposible que Leclerc regrese a la pelea por el título.

Si Verstappen no logra asegurar el título en Japón, probablemente lo hará en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, dentro de dos semanas.

¿Cómo se desempeñará Pierre Gasly después de las noticias de transferencia?

Pierre Gasly dará un paso adelante en la parrilla en 2023, cuando pase de AlphaTauri a Alpine.

Alpine se encuentra cuatro lugares por delante de AlphaTauri en la clasificación actual de constructores, por lo que Gasly ahora tiene la oportunidad de mostrar su talento para un equipo francés que lo incluye a él y a su compatriota Esteban Ocon.

Gasly terminó dentro del top 12 en cada una de las últimas seis carreras y ganó puntos para AlphaTauri en tres de las últimas cuatro carreras. Sin embargo, el francés de 26 años tiene una gran tarea en sus manos el domingo, ya que comienza desde el puesto 17 en la parrilla.

Gasly puede recuperar terreno frente a los pilotos que comienzan directamente frente a él, pero la batalla por los puntos y los 10 primeros será feroz con los cinco primeros equipos casi alineados en orden en la parrilla.

La batalla por el podio podría ser tensa

Red Bull, Ferrari, Alpine y Mercedes tienen sus autos comenzando entre los ocho primeros.

McLaren tiene a sus pilotos en los lugares 10 y 11, con Sebastian Vettel de Aston Martin como el único piloto fuera de los cinco primeros equipos que comenzó entre los 10 primeros.

Las sólidas sesiones de calificación para los mejores equipos de F1 podrían significar que veremos una batalla de peso pesado en el circuito de Suzuka por los lugares del podio.

Red Bull, Ferrari y Mercedes han dominado las tres primeras posiciones durante la mayor parte de la temporada. Lando Norris de McLaren es el único piloto fuera de los tres primeros equipos en terminar en el podio.

Incluso si Verstappen logra una victoria, habrá algo de drama en la pista.

Ferrari necesita mantener su colchón de 66 puntos sobre Mercedes por el segundo lugar en el campeonato de constructores, mientras que Alpine tiene la oportunidad de alejarse de McLaren por el cuarto lugar. McLaren lidera por cuatro después de una racha desastrosa en Singapur para Alpine.

Es probable que Red Bull y Ferrari luchen por los cuatro primeros puestos de la parrilla, mientras que Alpine y Mercedes parecen dispuestos a hacer lo mismo por los próximos cuatro puestos. Un buen comienzo podría impulsar a Esteban Ocon o Lewis Hamilton al centro de Red Bull. -Espectáculo de Ferrari, sin embargo.

Foto @F1

Los cinco primeros equipos de la parrilla deberían producir una buena cantidad de fuegos artificiales, incluso si el ganador de la carrera es predecible.

