Los Ángeles Rams vs Dallas Cowboys EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 5 NFL 2022

NFL

Bueno, resulta que este no será el juego «Dak Is Back» después de todo. Ya se ha decidido que el mariscal de campo estrella de los Cowboys, Dak Prescott, está cada vez más cerca de estar listo para el juego nuevamente, pero su pulgar lesionado aún no es completamente positivo para el tiempo de juego. Así que seguiremos una semana más con el Cooper Rush Show mientras los Cowboys se dirigen a Los Ángeles para enfrentarse a los Rams, campeones defensores del Super Bowl.

No estoy seguro de que nadie haya llamado más la atención que los Cowboys hasta ahora, ganando los tres juegos jugados sin Prescott y encontrando una verdadera joya en Rush. Después de una mala actuación en la Semana 1 contra los Buccaneers, han jugado sólidamente desde entonces, venciendo a los Bengals, Giants y Commanders, mientras muestran una defensa dominante. Quizás el único desarrollo más grande en la NFL podría ser la forma en que los Rams han tenido problemas, luego de ganar el título en enero. Fueron golpeados por Buffalo en el primer partido, lograron un par de victorias sobre Atlanta y Arizona, y luego fueron aplastados por los 49ers (24-9) el pasado lunes por la noche.

Hora y Canal Cowboys vs Rams

Inicio: domingo 9 de octubre a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México

Transmisión en vivo: fuboTV (Comience su prueba gratuita) en EUA.

Spread: Rams -5.5

Tres cosas para ver

1.- Mantenerse al día con los Cooper

A menos que haya estado en la selva tropical brasileña el mes pasado, probablemente sepa que Cooper Rush se ha convertido en el primer mariscal de campo de los Cowboys en comenzar su carrera con cuatro victorias consecutivas como titular. Tres de ellos han estado aquí en 2022 mientras que Prescott estuvo fuera. Sin embargo, la ofensiva de Dallas todavía ha estado fallando con solo seis touchdowns en cuatro juegos, empatados en la menor cantidad en la NFL. Por el lado de los Rams, Cooper Kupp tuvo un gran regreso después de una Semana 3 tranquila cuando solo tuvo cuatro atrapadas contra los Cardinals; pero lo siguió con 14 atrapadas para 122 yardas contra los 49ers. Es un activo valioso para Matthew Stafford, por supuesto, pero también es vital que los Rams difundan el amor entre sus múltiples armas. Por ejemplo, el nuevo receptor abierto Allen Robinson II firmó en la agencia libre y tiene solo nueve recepciones hasta el momento. Él y objetivos como Ben Skowronek y Kendall Blanton necesitan estar más involucrados en el plan de juego ofensivo.

2.- El empuje defensivo

Ambos equipos tienen muy buenas líneas defensivas y paquetes de blitz. Nadie llega al mariscal de campo mejor que los Cowboys, que son segundos en la NFL en capturas y terceros en presiones de QB. Micah Parsons y Demarcus Lawrence se pondrán las orejas hacia atrás en pases obvios, especialmente después de ver a San Francisco publicar siete capturas y 12 hits de QB en Stafford. Debido a lesiones en la delantera, los Rams jugaron ese partido del lunes por la noche con su segundo guardia izquierdo, su tercer centro y su cuarto guardia derecho, por lo que esta es una línea ofensiva de retazos. Por otro lado, los Rams solo tienen siete capturas en la temporada (25° en la NFL), pero la línea ofensiva de los Cowboys está permitiendo un índice de presión del 27 por ciento en lo que va de temporada. Lo más probable es que estos siete delanteros de los Rams sean una gran prueba a pesar de salir de una salida en la que solo golpearon a Jimmy Garoppolo una sola vez durante todo el juego y no registraron una captura. Nuevamente, esta es una línea que presenta a Aaron Donald.

3.- El enfrentamiento de enfrentamientos

Hay una serie de interesantes uno contra uno que ayudarán a decidir este juego. Pero el mejor de todos será el receptor abierto No. 1 de los Cowboys, CeeDee Lamb, que se enfrentará a Jalen Ramsey de los Rams. ¿Qué tan impresionante fue Ramsey contra los 49ers? No fue atacado ni una sola vez durante todo el juego. El entrenador en jefe Kyle Shanahan y Garoppolo evitaron a Ramsey como la peste. Pero si los Rams son inteligentes, lo enfrentarán a Lamb, quien registró seis atrapadas para 97 yardas y un TD el domingo pasado contra los Commanders, su segundo gran juego consecutivo.

Los Ángeles Rams vs Dallas Cowboys en VIVO

Este es uno de esos juegos que probablemente se sentirán como un juego en casa para los Cowboys, a pesar de que se juega en el SoFi Stadium, con la mitad de la multitud ocupada por fanáticos suplantados del equipo de Estados Unidos. Pero algo me dice que la serie de aturdidores de Rush continuará aquí en Tinseltown. Tiene sentido que su notable historia llegue a su fin aquí en Hollywood (si Dak SÍ regresa por completo la próxima semana). Es un final tipo Hollywood para este fenómeno al estilo de Clint Longley. Pero no es por el Sr. Rush; de hecho, sigo pensando en el riguroso pase de presión de los Cowboys y el hecho de que la línea ofensiva de los Rams no ha tenido buenos resultados contra otras unidades defensivas superiores en Buffalo y San Francisco. Me sorprende que los Rams sean los favoritos en este; simplemente no son el mismo equipo que el año pasado. Al menos no todavía. Estos podrían ser otros 60 minutos del Sr. Stafford besando el césped. Y no en el buen sentido.

Predicción: Cowboys 28, Rams 16

Last modified: octubre 8, 2022

Etiquetas: Dallas Cowboys