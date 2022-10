New England Patriots vs Detroit Lions EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 5 NFL 2022

NFL

Este domingo los (1-3) Detroit Lions y los (1-3) New England Patriots se enfrentarán en la quinta semana de la temporada 2022 dentro del Gillette Stadium. Ambos equipos están llegando a este después de sufrir duras derrotas en la semana 4. Buscarán recuperarse.

Los Detroit Lions llegan a este después de caer ante los Seattle Seahawks, 48-45. Los Lions han demostrado que pueden mover el balón constantemente por el campo, pero su defensa también ha tenido problemas. Tendrán que apagar a los Patriots cuando tengan el balón si quieren ocuparse de los asuntos fuera de casa.

Los New England Patriots están ingresando a este después de perder ante los Green Bay Packers, 27-24 en tiempo extra. Los Patriots tuvieron la oportunidad de ganar este juego, pero se quedaron cortos. Necesitarán que su defensa vuelva a jugar muy bien en este caso si quieren desafiar a los Lions en casa. Los Patriots también tendrán como titular a Hoyer o Zappe, ya que Mac Jones seguirá fuera por un esguince en la parte alta del tobillo.

Hora y Canal Patriots vs Lions

Inicio: domingo 9 de octubre a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Transmisión en vivo: fuboTV (Comience su prueba gratuita) en EUA.

Spread: Lions +3.5

¿Pueden aparecer los Lions como visitantes?

Los Detroit Lions están actualmente (1-3) para comenzar esta temporada, ya que actualmente se encuentran en el último lugar en la NFC Norte. Van detrás de los Vikings por dos juegos. A la ofensiva, los Lions han sumado puntos a toda prisa. Están promediando 35 puntos por juego y 436.8 yardas totales. Esta es la mayor cantidad de puntos anotados por juego esta temporada y también la mayor cantidad de yardas, ya que Jared Goff y la ofensiva de este León han seguido moviendo el balón constantemente por el campo. También confían en su juego terrestre, ya que promedian 164 yardas terrestres por juego. Swift todavía figura como cuestionable, ya que no lo veo regresar esta semana. Esté atento a Jamaal Williams, ya que lidera al equipo con 276 yardas y seis touchdowns esta temporada. Los Lions también han demostrado que pueden mover la pelota con éxito por el aire, ya que Jared Goff ha estado lanzando la pelota por todo el campo. Ya ha lanzado 11 touchdowns esta temporada y solo tres intercepciones. También miraría a T.J. Hockenson, ya que lidera al equipo en yardas por recepción. Además, ya ha anotado tres touchdowns esta temporada. Los Lions podrían estar sin Amon-Ra St. Brown, ya que no practicó el miércoles debido a su lesión en el tobillo.

En defensa, los Lions se han encontrado en algunos tiroteos para comenzar la temporada, ya que también han estado cediendo una tonelada de puntos. Están permitiendo 35.3 por juego y 444.8 yardas totales, ya que estos son la mayor cantidad de puntos permitidos por juego y la mayor cantidad de yardas. Su ofensiva ha estado haciendo clic, pero su defensa no. Están entregando 279.3 yardas aéreas por juego, que es la 30ª mayor cantidad en la NFL. Recomendaría ver a Malcolm Rodríguez, ya que actualmente lidera al equipo con 33 tacleadas y un balón suelto forzado. Detroit también ha tenido problemas para detener la carrera, ya que están permitiendo la 30ª mayor cantidad de yardas terrestres por juego. Han tenido problemas para taclearlos en ocasiones y no se están moviendo hacia la pelota. La semana pasada, cedieron 235 yardas terrestres a los Seattle Seahawks.

¿Pueden los Patriots tomar ritmo?

Los New England Patriots han comenzado esta temporada (1-3) ya que han lidiado con lesiones desde la semana 1. También cayeron ante los Packers en tiempo extra la semana pasada, ya que han mantenido la mayoría de sus juegos cerrados. Actualmente ocupan el último lugar en la AFC Este, ya que están a dos juegos de los Bills y los Dolphins. A la ofensiva, están anotando 18.5 puntos por juego y promediando 341.3 yardas totales. Lo más probable es que sean titulares Brian Hoyer o Bailey Zappe, ya que ambos jugaron en la derrota de la semana pasada ante los Packers. Esta temporada, los Patriots tienen un promedio de 212.8 yardas por pase por juego, que es la 22ª mayor cantidad en la liga. Ha sido difícil lanzar el balón sin su mariscal de campo titular en el juego. Sin embargo, los Patriots han demostrado que pueden mover el balón en el suelo. Están corriendo para 128.5 yardas terrestres por juego, ya que esta es la décima mayor cantidad en la liga. Esté atento a Damien Harris y Rhamondre Stevenson en el backfield, ya que estos dos han seguido moviendo el balón en la dirección correcta. Estos dos ya se han combinado para cuatro touchdowns esta temporada, ya que esta ha sido una de las formas más fáciles para que los Patriots muevan el balón.

En defensa, New England se ha mantenido firme. Mantuvieron a los Packers a solo 27 puntos la semana pasada, ya que se dieron la oportunidad de ganar ese juego fuera de casa. Actualmente están entregando 24.5 puntos por juego y 246.8 yardas, que es la 22ª mayor cantidad de puntos permitidos por juego y la 19ª mayor cantidad de yardas. Han tenido problemas para detener la carrera, pero su secundaria ha sido excelente. Solo permiten 211 yardas aéreas por juego, que es el undécimo menos en la NFL. Esté atento a Devin McCourty en el campo, ya que ha registrado 24 tacleadas esta temporada. Sin embargo, New England no ha sido tan bueno contra la carrera. Están permitiendo 135.8 yardas por juego, que es la 26ª mayor cantidad en la liga. Los Packers corrieron para 199 yardas la semana pasada y los Ravens corrieron para 145 más dos semanas atrás. Tendrán que ser mejores contra la carrera si quieren frenar a los Leones en este.

