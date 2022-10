Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 5 NFL 2022

Uncategorized

Los Buffalo Bills reciben a los Pittsburgh Steelers el domingo por la tarde desde el Highmark Stadium en un enfrentamiento crucial de la AFC. Los Steelers llegan a 1-3 en la temporada y la victoria en su primer partido parece haber pasado hace bastante tiempo. Para los Bills, una victoria de rebote fue crucial la semana pasada, ya que este equipo sigue luciendo como uno de los favoritos en la AFC. Cuando estos dos se enfrentaron la temporada pasada, los Bills pudieron salir con la victoria de siete puntos fuera de casa, mientras que Buffalo ganó dos de los últimos tres en total. Los Steelers estarán en apuros para salir con la victoria en este y los Bills no retrocederán en casa.

Hora y Canal Bills vs Steelers

Inicio: domingo 9 de octubre a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Transmisión en vivo: fuboTV (Comience su prueba gratuita) en EUA.

Spread: Bills -15

Steelers buscan romper la mala racha

Los Steelers tienen una larga racha en lo que respecta a terminar la temporada por encima de .500, aunque eso parece estar en duda dado cómo comenzó esta temporada para ellos. Los Steelers se sientan en 1-3 y, aunque las esperanzas eran altas después de vencer a los Bengals en el primer partido, tres derrotas consecutivas desde entonces han afectado seriamente al equipo y la base de fanáticos. Las lesiones y el juego deslucido de las adquisiciones de temporada baja no han ayudado, pero teniendo en cuenta lo débil que ha sido su calendario últimamente, perder los últimos tres juegos es un shock. Contra los Jets, un colapso al final del juego los condenó, mientras que contra Cleveland y Nueva Inglaterra, el problema fue la incapacidad general para hacer jugadas oportunas. Ahora que se dirigen a la carretera a Buffalo, las cosas parecen aún más sombrías para que cambien las cosas.

No ayuda que los Steelers tengan bastantes lesiones de las que preocuparse de cara al fin de semana también. En el lado ofensivo de las cosas, Diontae Johnson (cadera) es cuestionable, mientras que Mason Cole (pie) podría ser una falla crucial en una línea ofensiva que ya es delgada. Defensivamente, la secundaria tiene un puñado de jugadores cuestionables, y con TJ Watt (pectoral) fuera, su capacidad para detener a Buffalo en este sigue siendo una preocupación.

Muchos ojos en la NFL han estado firmemente puestos en la situación del mariscal de campo que se está desarrollando en Pittsburgh. Parece que después del lento comienzo de temporada de Mitch Trubisky, Kenny Pickett tendrá su primera apertura en la NFL. Pickett tuvo un debut interesante la semana pasada, encontrando la zona de anotación dos veces por tierra pero también lanzando tres intercepciones. La esperanza es que con una semana de práctica en su haber, puedan encontrar la manera de que cuide mejor el balón. Al final, la ofensiva está en su mejor momento con Najee Harris encontrando el éxito y se espera un énfasis temprano en el juego terrestre en este caso.

Como se mencionó anteriormente, las lesiones en el lado defensivo tienen a este grupo luchando, especialmente con un viaje a Buffalo en el expediente. La lesión de Watt es un duro golpe, sin embargo, con Minkah Fitzpatrick (3 intercepciones) también cuestionable, la falta de profundidad de los Steelers podría estar a la vista en este caso. Buffalo tiene uno de los mejores ataques aéreos de la liga y con las dificultades de Pittsburgh en esa capacidad en el lado defensivo, esta parece ser un área privilegiada donde los Steelers podrían encontrarse en problemas el domingo.

Proyectos de ley que parecen favoritos de la AFC

No hubo un mejor equipo durante las primeras dos semanas de la temporada que los Bills y después de perder su enfrentamiento contra los Dolphins, hicieron bien en recuperarse la semana pasada. Los Bills dominaron a los Rams y Titans durante las primeras dos semanas y ahora que pueden regresar a casa, estarán felices de ver a un equipo como Pittsburgh llegar a la ciudad. Los Bills tienen algunas de sus propias lesiones de las que preocuparse, pero no parece haberlos frenado aún esta temporada. No está de más que la oficina central también armó profundidad en ambos lados de la pelota, que estará a la vista en este.

Para Buffalo, ya tienen nueve jugadores descartados para el concurso del domingo, con Tre Davious White (rodilla) y Micah Hyde (cuello) como los nombres más importantes allí, lo que sirve para reducir la secundaria. Como receptor abierto, Jamison Crowder (tobillo) permanece fuera, mientras que Isaiah McKenzie (conmoción cerebral) también es cuestionable. Agregando un par de tacleadas defensivas que se consideraron cuestionables, será interesante ver cómo se ve la alineación.

Independientemente de las lesiones, este equipo seguirá siendo una de las ofensivas más explosivas del fútbol, ​​especialmente con Josh Allen a la cabeza. Habiendo lanzado diez touchdowns en comparación con solo tres intercepciones, mientras agrega dos touchdowns por tierra, su habilidad para cambiar el juego es casi inigualable en la liga. Teniendo en cuenta las preguntas que rodean a la secundaria de Pittsburgh, los Bills deberían poder mover la pelota con facilidad por el aire en esta. La única preocupación ha sido la falta de un juego terrestre sólido, aunque el domingo podría ser la oportunidad perfecta para que resuelvan algunos problemas en esa capacidad.

Defensivamente, los Bills tienen bastantes interrogantes debido a algunos de los problemas de lesiones que están enfrentando. La buena noticia es que no parece haberlos perseguido mucho últimamente y, aunque perdieron ante los Dolphins, se mantuvieron bien en general contra ellos y luego contra los Ravens la semana pasada. Tienen la segunda mejor defensa anotadora de la liga y estar entre los tres primeros contra el pase y la carrera en general le dará a este grupo algo de confianza contra el mariscal de campo novato.

