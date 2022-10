Atlético de Madrid vs Brujas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

Abrimos las emociones de este miércoles 12 de octubre siguiendo con la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les de un respiro, pero recibirán al sorprendente Brujas que saldrá con la misión de sumar en el Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Brujas

Sede: Estadio Metropolitano, Madrid, España

Hora: 6:45 pm de España. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT en México. ESPN en Sudamérica y Centroamérica (Fox Sports en Argentina). TUDN en Estados Unidos.

Streaming: HBOMax en México. Star+ en Sudamérica. Vix en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Brujas en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido una campaña algo irregular en LaLiga donde marchan cuartos, aunque vienen de un buen triunfo el pasado sábado doblegando 2-1 al Girona con doblete de Ángel Correa.

Por su parte, el Brujas también ha tenido un torneo algo irregular en la Liga de Bélgica donde son terceros. Vienen de un duro golpe el pasado sábado cayendo en casa 0-2 ante el Westerlo.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el martes de la semana pasada en el Jan Breydal de Bélgica. En aquel choque el Brujas se llevó el triunfo 2-0 con anotaciones de Kamal Sowah al 36 y de Ferran Jutglá a los 62 minutos.

Tanto el Atlético de Madrid como el Brujas saben de la importancia de este partido dado que el ganador perfilará su boleto a la fase final, sobretodo del lado de los Belgas que si suman estarían prácticamente asegurando su boleto a los octavos de final, pero en los pronósticos los Colchoneros son favoritos, aunque no será un duelo nada sencillo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Brujas.

