Mundial Femenil

Gran partido tendremos este miércoles 12 de octubre con la jornada 1 del Mundial Femenil Sub-17 2022, cuando México haga su debut intentando sumar sus primeros puntos, saben que es vital al medirse a China que también saldrá decidida a llevarse el botín de la cancha del DY Patil.

Hora y Canal México vs China

Sede: Estadio DY Patil, Navi Mumbai, Maharashtra, India

Hora: 6:00 am de México. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN

Streaming: Vix+

México vs China en VIVO

La selección de México arranca su participación en este Mundial Femenil con el objetivo de repetir lo hecho en la edición 2018 donde se metió hasta la final. De la mano de Ana Galindo intentarán ser protagonistas, aunque saben que se les viene un torneo muy duro.

Las Tricolores han tenido una fuerte preparación destacando que el pasado 2 de octubre cerraron sus duelos amistosos con victoria 1-0 sobre Brasil, demostrando su calidad.

Por su parte, China inicia su participación con la misión de superar lo hecho en las ediciones del 2012 y 2014 donde quedaron eliminadas en la fase de grupos, pero para ello es vital el iniciar con el pie derecho.

No hay tanta información de la preparación de las Chinas, por lo que son una total incógnita para ese debut.

Tanto México como China saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse el botín y con ello empezar a perfilar su clasificación dentro del Grupo C que comparten con Colombia y España, por lo que no hay margen de error en un sector muy duro. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs China.

México vs China EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Femenil Sub-17 2022

Last modified: octubre 11, 2022

