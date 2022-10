Bodo/Glimt vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2022-23

Europa League

Buen partido tendremos este jueves 13 de octubre en la jornada 4 de la fase de grupos de la Europa League 2022-2023 cuando el Bodo/Glimt busque aprovechar su condición de local intentando sumar para acercarse a la fase final, pero tendrán una prueba muy dura cuando reciban al Arsenal que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Apsmyra Stadion.

Hora y Canal Bodo/Glimt vs Arsenal

Sede: Aspmyra Stadion, Bodø, Noruega

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Bodo/Glimt vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Bodo/Glimt ha tenido una buena temporada en la Eliteserien de Noruega donde marchan sublíderes. El pasado domingo recibieron al Sandefjord logrando vencerlos 4-1 con doblete de Hugo Vetlesen y goles de Brice Wembangomo y Amahl Pellegrino.

Por su parte, el Arsenal ha marcado el ritmo de la competencia en la Premier League donde es líder en solitario. Vienen de un grandísimo triunfo el pasado domingo doblegando 3-2 al Liverpool con doblete de Bukayo Saka y uno más de Gabriel Martinelli.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado jueves en el Emirates Stadium por la jornada 3 de esta Liga Europea. En aquel choque los Gunners dominaron para quedarse con el triunfo 3-0 con goles de Eddie Nketiah, Rob Holding y Fábio Vieira, aunque los Noruegos compitieron mucho mejor de lo que el marcador indicó.

Tanto el Bodo/Glimt como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo que les permita acercarse a la fase final, pero la realidad es que los Gunners son amplios favoritos por el gran momento que viven, pero los Noruegos están en casa y con el apoyo de su afición intentarán salir, al menos, con el empate que los mantenga con vida en esta Europa League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bodo/Glimt vs Arsenal.

Bodo/Glimt vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2022-23

