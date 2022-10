Manchester United vs Omonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2022-23

Europa League

Buen partido tendremos este jueves 13 de octubre siguiendo con la jornada 4 de la fase de grupos de la Europa League 2022-2023, cuando el Manchester United busque imponer su jerarquía perfilando su clasificación, pero recibirán al Omonia que intentará dar la campanada en su visita al Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Omonia

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 8:00 pm de Reino Unido. 1:00 pm de Centroamérica. 2:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 4:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos

Streaming: Star+ en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Manchester United vs Omonia en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña algo irregular en la Premier League donde marchan quintos. Vienen de un buen triunfo el pasado domingo superando 1-2 al Everton con goles de Antony y Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el Omonia ha tenido una temporada irregular en la Liga de Chipre donde son sextos. El pasado lunes cayeron 1-0 en su visita a AEL.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado jueves en Chipre por la jornada 3 de esta misma fase de grupos. En aquel choque Karim Ansarifard puso el frente al Omonia, pero con doblete de Marcus Rashford y uno más de Anthony Martial los Red Devils se llevaron la victoria 2-3.

Tanto el Manchester United como el Omonia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse le triunfo, pero la realidad es que los Red Devils son claros favoritos al estar en casa y tener un plantel mucho más poderoso, sin embargo no deberán caer en excesos de confianza si no quieren ser sorprendidos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Omonia.

