Tottenham vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2022-2023

Gran partido nos espera este sábado 15 de octubre en la jornada 11 de la Premier League 2022-2023, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán al Everton que intentará dar la campanada en su visita al Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Everton

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Tottenham vs Everton en VIVO

El cuadro del Tottenham ha tenido una buena camapaña en términos generales manteniéndose en la pelea por la cima. En la jornada pasada doblegaron 0-1 al Brighton para colocarse con 6 victorias, 2 empates y han caído en una sola ocasión.

Los Spurs tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde recibieron al Eintracht Frankfurt logrando superarlos 3-2 con doblete de Heung-Min Son y uno más de Harry Kane.

Por su parte, el Everton ha tenido una temporada irregular peleando en media tabla, aunque lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 9 choques suman par de victorias, 4 empates y han caído en otros 3 juegos.

The Thoffees viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Manchester United siendo superados 1-2, a pesar de que Alex Iwobi los había puesto al frente a los 5 minutos.

Tanto el Tottenham como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas ahora que nos acercamos a la pausa por el Mundial; en la tabla general encontramos a los Spurs en la tercera posición con 20 puntos, mientras los Toffees son doceavos con 10 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Everton.

Last modified: octubre 14, 2022

