Mallorca vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 LaLiga 2022-2023

Buen partido entre equipos necesitados nos espera este sábado 15 de octubre por la jornada 9 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Mallorca busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga lejos de la zona de descenso, pero recibirán a un Sevilla que llega desesperado por sumar el botín completo en su visita al Son Moix.

Hora y Canal Mallorca vs Sevilla

Sede: Estadio de Son Moix, Mallorca, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Mallorca vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Mallorca ha tenido una buena temporada en términos generales peleando en media cancha lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 8 duelos han cosechado 2 victorias, 3 empates y han caído en 3 choques.

Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron a Elche en un duelo en el que se fueron abajo a los 15 minutos, pero al 71 un penal bien ejecutado por Vedat Muriqi firmó el 1-1, aunque el mismo Muriqi se fue expulsado y no estará este sábado.

Por su parte, el Sevilla ha sido una de las decepciones del actual torneo y eso ya le costó la salida a Julen Lopetegui. En la jornada pasada igualaron en casa 1-1 ante el Athletic Bilbao para colocarse con un triunfo, 3 empates y 4 descalabros.

Los Nervionenses, ya con Jorge Sampaoli en el banquillo, tuvieron acción a media semana en la Champions League donde visitaron al Borussia Dortmund logrando un buen empate 1-1 mostrando mejoría, aunque virtualmente eliminados de la competencia.

Tanto el Mallorca como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Piratas en la doceava posición con 9 puntos, mientras los Nervionenses están en el puesto 18 con apenas 6 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Mallorca vs Sevilla.

