Liga MX Torneo Apertura 2022

El Pachuca impuso su condición de local venciendo 2-1 a los Tigres en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2022 en el Hidalgo.

El partido arrancó de manera cerrada, ambos buscaban tomar la pelota, sin embargo fue al 20 cuando Romario Ibarra mandó un centro que Víctor Guzmán mandó al fondo de las redes para el 1-0, los Tuzos buscaban el segundo ante unos Tigres que no podía generar peligro, al 31 llegó la polémica cuando en el VAR se fue a revisar una posible mano de los Tuzos dentro del área, pero no se marcó nada, al descanso no había más.

Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, pero poco a poco Tigres empezó a dominar las acciones apretando al ataque y al 65 André-PIerre Gignac sacó un remate de cabeza totalmente defectuoso pero la pelota le quedó a Guido Pizarro que la mandó al fondo poniendo el 1-1 que le daba el boleto a la UANL en ese momento, pero apenas 4 minutos después Hinestroza mandó un centro preciso que la Chofis López no perdonó para devolver la ventaja 2-1 a los Tuzos que se motivaron buscando el tercero, aunque poco a poco la UANL se volcó al ataque obligados por el marcador, al 81 Kevin Álvarez se fue expulsado, con un hombre más los Felinos apretaron, pero al 90+4 Samir también se fue expulsado sellando las esperanzas de los universitarios.

Así, el Pachuca logró igualar 2-2 en el global logrando avanzar a las semifinales gracias a su mejor posición en la tabla dejando eliminados a los Tigres. Los Tuzos se medirán al Monterrey en la siguiente ronda. Pachuca 2-1 Tigres.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Pachuca vs Tigres 2-1 Cuartos de Final Torneo Apertura 2022

Last modified: octubre 16, 2022

