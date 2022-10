Sergio Agüero reveló que Leo Messi quería renovar con el Barcelona

Noticias

Aunque actualmente es jugador del París Saint-Germain, el nombre de Leo Messi nunca dejará de relacionarse con el Barcelona, club que fue su casa desde que fue un niño y dónde ganó todo tipo de trofeos.

Este lunes, Sergio ‘El Kun’ Agüero reveló una anécdota con el 10 del PSG cuando estaban los rumores de su renovación con el club blaugrana. El ex Manchester City confesó que Messi, en la concentración de la Copa América, tenía guardada una camiseta del Barça.

La idea del zurdo era tomarse una foto con ella una vez se llegara a un acuerdo, sin embargo, este nunca llegó.

«Estábamos en la Copa América y Leo tenía la camiseta del Barça en la pieza. Cada 3 o 4 días me decía ‘bueno pa, creo que renové, me vas a tener que sacar una foto con la camiseta’. Estaba emocionado. Cuando lo iba a buscar, me decía: ‘Todavía no’», dijo Agüero en Sport Plus.

Una muestra más que la idea de Leo Messi era continuar jugando en el Camp Nou y que gracias a una mala gestión el jugador aterrizó en París.

