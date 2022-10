PSV vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Europa League 2022-23

Europa League

Partido de revancha tendremos este jueves 27 de octubre en la jornada 5 de la fase de grupos de la Europa League 2022-2023, cuando el PSV busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en la pelea por la cima del sector, pero recibirán al Arsenal que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Philips Stadion.

Hora y Canal PSV vs Arsenal

Sede: Philips Stadion, Eindhoven, Países Bajos

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

PSV vs Arsenal en VIVO

El cuadro del PSV ha tenido una buena temporada en la Eredivisie donde marchan sublíderes, sin embargo vienen de un amargo descalabro el pasado domingo cuando cayeron 4-2 en su visita al Groningen.

Por su parte, el Arsenal está marcando el ritmo de la competencia en la Premier League donde es líder en solitario, pero vienen de un pobre empate el pasado domingo igualando 1-1 en su visita al Southampton.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el jueves pasado en el Emirates Stadium en duelo pendiente de la jornada 2 de esta Europa League. En aquel choque los Gunners dominaron claramente, aunque apenas pudieron llevarse el triunfo 1-0 con solitaria anotación de Granit Xhaka al 70, eso los dejó como líderes del sector A con 12 puntos, mientras los Granjeros quedaron segundos con 7 unidades.

Tanto el PSV como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas ahora que estamos por cerrar esta fase de grupos de la Europa League. Los Gunners son favoritos, pero los Granjeros están en casa e intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSV vs Arsenal.

PSV vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Europa League 2022-23

Last modified: octubre 26, 2022

Etiquetas: Arsenal