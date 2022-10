Fede Valverde confesó cómo fue su primer día en el Real Madrid

Noticias

Fede Valverde actualmente es uno de los mejores jugadores de la plantilla del Real Madrid y se puede decir que a su corta edad ya ha ganado una UEFA Champions League, LaLiga de España y la Supercopa de España. Sin embargo, para llegar hasta ahí, el uruguayo ha revelado que no ha sido fácil y contó como fueron sus primeros días en la entidad madridista.

“Mi primer día tenía nervios y vergüenza. A veces pensaba si no estaba en el lugar equivocado, me sentía inferior al resto de mis compañeros, no sabía si era lo suficientemente bueno, al final me lo creo después de haber ganado tantas cosas y es una sensación muy bonita”, dijo Fede Valverde en DirecTV Sports.

Por lo buen que le ha ido, a veces no se las cree: ”A veces pienso que estoy tocado por una varita, cuesta mucho trabajo, pero las cosas parecen que me van saliendo fácil. Aquí me siento querido y he recibido el apoyo de todos, entonces eso siempre juega a favor en mi cabeza”.

La confianza de su entrenador: ”Ancelotti siempre ha sido un apoyo incondicional y en los momentos que no estaba haciendo bien las cosas me lo hacía saber. Ha tenido esas ganas de ponerme y de que yo pudiera demostrar que estaba preparado para lo que él quería”.

La petición de Carlo Ancelotti: ”Soñé muchas veces con anotar un gol en el Clásico. Ancelotti me dijo que si no metía 10 goles en la temporada se retiraba, me retó y es una presión linda”.

