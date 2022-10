Dallas Cowboys vs Chicago Bears EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 8 NFL 2022

NFL

Los Chicago Bears (3-4) buscarán su segunda victoria consecutiva cuando enfrenten a los Dallas Cowboys (5-2) el domingo por la tarde. Los Bears vienen de una victoria por 33-14 sobre New England como perdedores por 8.5 puntos. Los Cowboys vienen de una victoria de 24-6 sobre Detroit como favoritos por siete puntos.

Hora y Canal Cowboys vs Bears

Inicio: domingo 30 de octubre a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 11 a.m. en México.

Televisión: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA.

Spread: Cowboys -3.5

Dallas Cowboys vs Chicago Bears en VIVO

Bears tratando de llegar a .500

Los Bears rompieron su racha de tres derrotas consecutivas con una victoria sobre los Patriots el lunes por la noche. Intentarán mantener el impulso con una victoria sobre los Cowboys, lo que les dará su segunda victoria consecutiva y los llevará a .500 en la temporada.

Chicago tiene un promedio de 18 puntos por juego. Están lanzando para 126.3 yardas y corriendo para 181 yardas por juego.

Justin Fields completó el 62 por ciento de sus pases para 179 yardas, un touchdown y una intercepción en la victoria sobre los Patriots. También corrió para 82 yardas y un touchdown. David Montgomery tuvo 15 acarreos para 62 yardas y un touchdown, mientras que Darnell Mooney tuvo tres recepciones para 53 yardas.

Chicago ha jugado bien a la defensiva, cediendo 18,9 puntos por partido. Cedieron 14 puntos en su último juego y deberán seguir así para tener la oportunidad de ganar este juego.

Cowboys en busca de la segunda victoria consecutiva

Los Cowboys se recuperaron de su derrota ante Filadelfia con una victoria sobre los Lions en su último partido. Intentarán mantener el impulso con una victoria sobre los Bears, lo que les dará su segunda victoria consecutiva y la sexta victoria en sus últimos ocho juegos.

Dallas promedia 19,1 puntos por partido. Están lanzando para 183.3 yardas y corriendo para 121.7 yardas por juego.

Dak Prescott completó el 76 por ciento de sus pases para 207 yardas y un touchdown en la victoria sobre los Lions. Tony Pollard tuvo 12 acarreos para 83 yardas, mientras que Ezekiel Elliott tuvo 15 acarreos para 57 yardas y dos touchdowns. CeeDee Lamb lideró al equipo en recepciones con cuatro recepciones para 70 yardas. Elliott figura como dudoso por una lesión en la rodilla.

Dallas ha hecho un mejor trabajo a la defensiva, cediendo 14,9 puntos por partido. Cedieron seis puntos en su último partido y necesitarán un esfuerzo similar si quieren obtener la victoria.

