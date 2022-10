Los Ángeles Rams vs San Francisco 49ers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 8 NFL 2022

NFL

Oh, esto va a ser bueno (aplaude, se frota las manos). San Francisco y Los Ángeles enfrentándose de nuevo. Los pueblos que llevan el nombre de la santidad de Francisco de Asís y la Ciudad de los Ángeles. Pero dime, si esto es un montón de santos y ángeles aquí, ¿por qué tanto odio?

Estos dos Golden Staters simplemente no se llevan bien. No. No después de que los Rams terminaron la temporada de los 49ers el año pasado y no después de que los 49ers han vencido a los Rams siete veces seguidas en la temporada regular. Y como dijo el tackle defensivo de los Rams, Aaron Donald: «No nos gustan. No les gustamos». Sí, es así de simple.

Estos dos se enfrentaron por última vez hace cuatro lunes cuando los 49ers pusieron un control de boa constrictor sobre la ofensiva de los Rams en una aplastante victoria de 24-9. San Francisco acosó y arengó a Matthew Stafford cuando los Rams no lograron un touchdown y acumularon solo 257 yardas de ofensiva.

Es ampliamente conocido que los Niners han dominado esta serie en la temporada regular, ganando siete enfrentamientos consecutivos contra los Rams desde hace cuatro años. Pero los Niners también vienen de una contundente derrota por 44-23 ante los Kansas City Chiefs que fue el partido estelar de la NFL el domingo pasado. Arrrrgh.

Hora y Canal Rams vs 49ers

Inicio: domingo 30 de octubre a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA.

Spread: 49ers -1.5

Tres cosas para ver

1.- Es la VERDADERA fiesta de presentación en sociedad de Christian McCaffrey.

Bueno, aquí vamos. Se ha informado ampliamente que cuando el entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, escuchó que los Niners obtuvieron a McCaffrey, su reacción fue NSFW: «Oh, mierda, tienen otro gran jugador». Los Rams fueron uno de los mejores candidatos para el dinámico corredor, pero no pudieron igualar la oferta de los 49ers. Y todos tuvimos un pequeño aperitivo de lo que sería la ofensiva de los 49 con el recién adquirido McCaffrey cuando corrió para 38 yardas y atrapó dos pases para 24 yardas contra los Chiefs la semana pasada. Y eso fue después de estudiar el libro de jugadas de los Niners durante solo dos días. Ahora, tendrá toda una semana de trabajo bajo sus ruedas y estará listo para desatar toda su furia sobre la defensa de los Rams. Pero no se duerma con Jeff Wilson Jr., quien todavía corrió para 54 yardas en siete acarreos contra los Chiefs después de una «mala» salida la semana anterior, así que no espere que su papel se reduzca a nada.

2- ¿Pueden los Rams mantener vertical a Matthew Stafford?

Como se mencionó anteriormente, los Niners hicieron que la experiencia del lunes por la noche de Stafford fuera un infierno cuando jugaron a principios de este mes. Nick Bosa y compañía despidieron a Stafford siete veces esa noche. El índice de presión de QB de los Niners es un impresionante 31 por ciento, liderado por las mejores siete capturas de la temporada de Bosa en la NFL. Stafford entró en la semana de descanso con solo seis touchdowns y ocho intercepciones y un índice de pasador de 84.6, todos números que podrían ser mucho mejores. Esta línea ofensiva de los Rams está hecha de queso suizo y no es positiva para este enfrentamiento contra una de las mejores defensas de la liga. Y todo esto va junto con el hecho de que Stafford ha sido capturado 22 veces en seis juegos. A pesar de ceder 529 yardas a los Chiefs, la defensa de los Niners sigue siendo la tercera en la NFL cediendo solo 295 yardas por juego.

3.- ¿Deberían los Rams seguir el libro de jugadas de KC?

No hace falta decir que los Rams no son los Chiefs cuando se trata de personal ofensivo. KC es el No. 1 en la NFL con 31.9 puntos por juego. Los Rams ocupan el puesto 29 en la liga, con un promedio de 17,3 puntos por partido. Pero hay algunas cosas que los Rams pueden deducir de los Chiefs acumulando 535 yardas y 44 puntos sobre los 49ers. Kansas City fue especialmente efectivo con las carreras desviadas y las barridas a chorro, consiguiendo tres touchdowns de Mecole Hardman, quien anotó todos ellos mientras recibía el balón después de correr en movimiento. Puede imaginar que los Rams estarán listos para usar a Cooper Kupp de múltiples maneras y esperar que los corredores Darrell Henderson Jr. y Kyren Williams puedan encontrar algunos carriles para correr y mantener a los Rams equilibrados.

Los Ángeles Rams vs San Francisco 49ers en VIVO

En mi vista previa del último juego entre estos dos hace cuatro lunes, hablé sobre la «ofensiva latente» de San Francisco. Y para ser justos, venían de una terrible derrota por 11-10 ante Denver. Pero ahora la ofensiva se ve muy diferente con la incorporación de McCaffrey, el surgimiento de Brandon Aiyuk (15 atrapadas, 165 yardas en los últimos dos juegos) y la carrera de Wilson. Algo me dice que este será un equipo diferente en la recta final.

Y eso es bueno porque los 49ers han tenido su segundo comienzo consecutivo de 3-4 en una temporada, pero son un equipo que vale la pena vigilar como un caballo oscuro cuando llega enero. Los 49ers ya vencieron a los Rams una vez esta semana al ganar el sorteo de McCaffrey, ahora creo que están a punto de agregar insulto a la lesión.

Predicción: 49ers 28, Rams 24

Last modified: octubre 29, 2022

Etiquetas: Los Ángeles Rams