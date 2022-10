Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 8 NFL 2022

NFL

Los Philadelphia Eagles y los Pittsburgh Steelers están listos para renovar The Battle for Pennsylvania cuando se enfrenten el domingo en el Lincoln Financial Field.

Su rivalidad típicamente cuatrienal ha sido de ida y vuelta desde el cambio de siglo, con el equipo local ganando cada uno de los últimos cinco juegos. Es probable que esa tendencia continúe, con los Eagles 6-0 entrando como favoritos por 11 puntos.

Philadelphia puede estar invicto en parte debido a un calendario débil, pero los Eagles han sido absolutamente dominantes en ambos lados del balón. Ocupan el cuarto lugar en ofensiva y defensa anotadora y primeros en saques y obsequios. Es un equipo completo que solo mejoró durante la semana de descanso con la incorporación del corredor de punta Robert Quinn.

Los Steelers (2-5), por otro lado, parecen caer por debajo de .500 por primera vez en 16 temporadas bajo la dirección del entrenador en jefe Mike Tomlin. Aunque mostraron vida en una victoria por 20-18 sobre los Buccaneers hace dos semanas, ocupan el último lugar en la NFL en diferencia de puntos (-55).

Pittsburgh ya jugó como un asesino gigante una vez antes de esta temporada contra un contendiente de la NFC, entonces, ¿pueden los Steelers lograr otra gran victoria? ¿O continuarán los Eagles su marcha invicta hacia un segundo sembrado No. 1 en seis temporadas?

Hora y Canal Eagles vs Steelers

Inicio: domingo 30 de octubre a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 11 a.m. en México.

Televisión: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA.

Spread: Eagles -10.5

Tres cosas para ver

1-. ¿Pueden los Steelers detener la carrera de pases reforzada de los Eagles?

Los Eagles ya tenían una presión al pasador dominante, ocupando el tercer lugar en la NFL con una tasa de victorias de presión al pasador del 52 por ciento. Pero su intercambio por Quinn, quien terminó segundo en la NFL con 18.5 capturas la temporada pasada, tiene el potencial de llevarlos al límite.

Quinn se une a un frente intimidante que ya incluye a Haason Reddick (4.5 capturas), Brandon Graham (3.0), Fletcher Cox (3.0) y Josh Sweat (2.5). Quinn está teniendo un mal año con solo una captura en lo que va de la temporada, pero eso se debe en parte a que es uno de los jugadores con más doble equipo en la liga. Los oponentes ya no pueden hacer eso ahora que está en Filadelfia.

Los Steelers serán el primer equipo en sofocar esta línea mejorada, y no está claro si estarán a la altura del desafío. Aunque ocupan el sexto lugar con una tasa ajustada de capturas del 4.8 por ciento y el décimo con una tasa de victorias en bloqueos de pases del 62 por ciento, es probable que se produzca una regresión considerando su falta de talento de primer orden. El tackle izquierdo Dan Moore Jr. y el guardia izquierdo Kevin Dotson se encuentran entre los cinco jugadores más penalizados de la liga, y ninguno en la línea tiene una calificación PFF superior a 70.7 (James Daniels).

2.- ¿Pittsburgh reducirá el ritmo para evitar un tiroteo?

No importa si Kenny Pickett o Mitchell Trubisky han comenzado como centro, la ofensiva de los Steelers ha tenido problemas esta temporada. Su producción más alta de la temporada es de 23 puntos, que es casi cuatro puntos menos que el promedio de la temporada de los Eagles. En pocas palabras: no van a ganar un asunto de alta puntuación.

Pickett, el novato de primera ronda, ha sido el mariscal de campo más prometedor esta temporada y se espera que comience a pesar de lidiar con una conmoción cerebral. Es una amenaza más grande en el campo que Trubisky, pero también tiene una impresionante tasa de intercepciones del 5.5 por ciento, que es casi un 247 por ciento más alta que el promedio de la liga.

El camino hacia la victoria para los Steelers es asegurarse de que no se queden atrás temprano para que puedan evitar la necesidad de pasar para ganar. Al correr el balón y minimizar las posesiones, posiblemente con un poco de suerte en el cambio de posesión al mantener el balón fuera de las manos de Pickett, tendrán la oportunidad de escabullirse de una victoria cerrada.

Por supuesto, ser capaz de correr la pelota de manera efectiva es un desafío en sí mismo. Los Steelers ocupan el puesto 28 en yardas por acarreo (3.7) en gran parte debido a la débil línea ofensiva mencionada anteriormente que ocupa el puesto 27 en tasa de victorias de bloqueo de carrera (68 por ciento) y el puesto 25 en yardas lineales ajustadas (4.20). Pero Najee Harris y compañía puede tener la oportunidad de un golpeador, considerando que Philly ocupa el puesto 28 en yardas permitidas por acarreo (5.0).

3.- ¿Se puede frenar el ataque terrestre de Philly?

Pittsburgh puede querer hacer de esto un concurso de carreras, pero ese es el pan y la mantequilla de los Eagles. Ningún equipo corre más que los Eagles, y sus 13 touchdowns por tierra marcan el ritmo de la NFL también. Filadelfia no tiene muchas jugadas explosivas esta temporada: su carrera de toda la temporada es de 35 yardas y los Eagles tienen un promedio de 4.2 yardas por acarreo, pero el equipo es consistente incluso cuando los oponentes saben lo que viene.

Cuando los Steelers corren el balón en este juego, parece que será el caso de una fuerza imparable que va contra un objeto móvil. Pero sucederá lo contrario cuando los Eagles tengan el balón. Ocupan el quinto lugar en tasa de victorias de bloqueo de carrera (74 por ciento), mientras que los Steelers ocupan el puesto 26 en tasa de victoria de parada de carrera (30 por ciento).

Pittsburgh tiene una posibilidad externa de conseguir a T.J. Watt, cuando el actual Jugador Defensivo del Año de la NFL regresó a la práctica después de sufrir un desgarro en el músculo pectoral y someterse a un procedimiento de rodilla de pretemporada. Pero es poco probable que juegue, y habría dudas sobre su efectividad si regresara.

Quizás la mayor preocupación es lo que sucedió la última vez que los Steelers se enfrentaron a un mariscal de campo corredor como Jalen Hurts: Josh Allen los acuchilló para 42 yardas en cinco acarreos hace tres semanas.

Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers en VIVO

Los Steelers simplemente no están a la altura de los Eagles en este momento. Sin una gran suerte con las pérdidas de balón, y aparentemente todo (excepto los 76ers) está surgiendo en Philadelphia últimamente, estarán felices de cubrir el margen en este y esperar algún desarrollo de Pickett. La temporada invicta de Filadelfia marchará a Houston la próxima semana.

Predicción: Eagles 30, Steelers 13

