Liga MX Torneo Apertura 2022

Simplemente hubo un solo equipo en la gran final del Torneo Apertura 2022 donde Pachuca se llevó el triunfo 3-1, en la vuelta, y el título con un contundente global de 8-2 sobre el Toluca que no fue rival.

El partido arrancó de manera movida, a los 8 minutos Kevin Álvarez sacó un pase filtrado para Nico Ibáñez que intentó definir, pero Volpi detuvo el cobro, 2 minutos después Erick Sánchez sacaba bombazo peligroso, sin embargo fue el Toluca el que tomó ventaja al 21 con un bombazo del Dedos López que se le fue a Ustari manteniendo viva la ilusión, pero la realidad es que Tuzos era mejor estando cerca del empate, hasta que al 41 Jean Meneses cometió una mando dentro del área para un penal, Nico Ibáñez lo cobró, pero Volpi lo detuvo de gran manera, sin embargo en la siguiente jugada Víctor Guzmán apareció para poner el 1-1 con el que terminó el primer lapso.

Para el segundo tiempo, apenas a los 6 minutos Luis Chávez mandó una diagonal que Nico Ibáñez no perdonó para el 2-1 con el que Pachuca prácticamente selló el título, hubo muy poco que contar de un Toluca que ya no podía competir, los minutos pasaban entre la fiesta del Hidalgo que cerró con broche de oro al 73 con un penal que Gustavo Cabral no perdonó para el 3-1 final.

Así, el Pachuca se proclamó campeón del fútbol mexicano en su segunda final consecutiva, sumando así su séptima estrella, mientras Toluca se va con un sabor agridulce al llegar a esta final, pero sin meter las manos. Pachuca 3-1 Toluca.

[Vídeo] Resultado, Resumen, Goles, Campeón Pachuca vs Toluca 3-1 Final Torneo Apertura 2022

