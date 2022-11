Feyenoord vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Europa League 2022-23

Europa League

Partidazo de «vida o muerte» tendremos este jueves 3 de noviembre abriendo la última jornada de la fase de grupos de la Europa League 2022-2023, cuando el Feyenoord busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita aspirar a clasificar a la fase final, no pueden fallar al recibir a una Lazio que saldrá decidido a sumar y con ello avanzar.

Hora y Canal Feyenoord vs Lazio

Sede: Stadion Feijenoord, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 6:45 pm de Países Bajos. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Streaming: Vix+ en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Feyenoord vs Lazio en VIVO

El cuadro del Feyenoord ha tenido una buena campaña en la Eredivisie donde luchan por la cima, pero este fin de semana no tuvieron actividad con el objetivo de llegar a punto a esta última jornada de la Liga Europea.

De club van het volk ha tenido un desempeño irregular en la Europa League donde apenas suman una victoria, 2 empates y 2 derrotas, eso los tiene obligados a cerrar con todo. En la jornada pasada cayeron de último segundo 1-0 ante el Sturm.

Por su parte, la Lazio ha tenido una buena temporada en la Serie A donde marchan quintos, pero vienen de un durísimo golpe el pasado domingo cayendo en casa 1-3 ante el Salernitana.

Las Águilas han hecho bien las cosas en esta Liga Europea donde suman 2 victorias, 2 empates y apenas han caído en una ocasión. En la jornada pasada vencieron 2-1 al Midtjylland.

Tanto el Feyenoord como la Lazio saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su clasificación a la fase final; en el Grupo F encontramos al equipo de Santiago Giménez en el tercer puesto con 5 puntos, mientras que las Águilas son líderes con 8 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Feyenoord vs Lazio.

