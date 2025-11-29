Milán vs Lazio EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Serie A 2025-26

Serie A

Este sábado por la noche, el mítico San Siro será el escenario de un enfrentamiento de alto voltaje en la Serie A. El AC Milan recibe a la Lazio con la gran oportunidad de colocarse como líder provisional del campeonato, a la espera de lo que hagan sus principales rivales por el Scudetto el domingo.

El conjunto rossonero llega lleno de confianza tras imponerse en el Derby della Madonnina, mientras que el equipo de la capital viene de recuperar sensaciones con una victoria importante ante el Lecce.

El gran momento del AC Milán tras vencer al Inter

El Milán llega lanzado tras vencer 1-0 al Inter de Milán en el tradicional derbi de la ciudad. El tanto del triunfo fue obra de Christian Pulisic en la segunda parte, quien aprovechó un rebote dentro del área para desatar la locura en San Siro.

Sin embargo, el verdadero héroe de la noche fue el capitán Mike Maignan, que firmó varias atajadas de altísimo nivel, incluida una espectacular parada a un penalti ejecutado por el exrossonero Hakan Çalhanoğlu.

Gracias a este resultado, los dirigidos por Massimiliano Allegri superaron al Inter en la tabla y se colocaron a solo dos puntos del sorprendente líder, la Roma. Además, fue la cuarta victoria del Milan en sus últimos seis derbis, confirmando su autoridad en estos partidos de máxima exigencia.

El Milan ha extendido su racha invicta a 12 partidos, cifras que respaldan firmemente sus aspiraciones al Scudetto. La solidez defensiva ha sido la base de este gran momento: ha dejado su portería en cero en seis de los primeros doce partidos de liga y solo ha sufrido una derrota en el torneo.

La Lazio llega en crecimiento y con una defensa sólida

La Lazio también atraviesa una fase positiva, más allá de su reciente derrota frente al Inter. La semana pasada, los biancocelesti se impusieron 2-0 al Lecce, con un gol especial de Tijjani Noslin, quien volvió a marcar en la Serie A tras más de un año de sequía.

Ese triunfo permitió que el equipo dirigido por Maurizio Sarri ascendiera al octavo lugar de la tabla, manteniéndose cerca de los puestos de competiciones europeas. Además, la Lazio ha registrado cinco porterías a cero en sus últimos seis encuentros, una estadística que refleja su gran momento defensivo.

No obstante, el principal problema del conjunto capitalino ha sido su rendimiento como visitante. Acumulan casi 300 minutos sin marcar fuera de casa desde que su capitán, Mattia Zaccagni, anotó ante el Genoa hace dos meses.

Un histórico duelo entre Allegri y Sarri

Este partido no solo se juega en la cancha, también se vive en el banquillo. El enfrentamiento entre Allegri y Sarri tiene más de dos décadas de historia. Su primer cruce fue hace aproximadamente 22 años en la Serie C2, y desde entonces se han enfrentado en 19 ocasiones, con saldo favorable para el ahora técnico del Milan: 11 victorias contra 4.

Además, ambos equipos volverán a verse las caras tan solo cinco días después en la Coppa Italia, por lo que este partido también representa un importante duelo psicológico de cara a esa eliminatoria.

Las bajas y dudas en ambos equipos

El Milan podría presentar al menos un cambio respecto a su once ganador del derbi. Christian Pulisic, autor del gol ante el Inter, es seria duda por molestias físicas. Su posible ausencia se suma a la de Santiago Giménez, lo que obligaría a Allegri a apostar por Rafael Leão y Christopher Nkunku como dupla ofensiva en el ya característico sistema 3-5-2.

Además, el joven lateral Zachary Athekame también será baja.

En el caso de la Lazio, su lista de ausencias es aún más extensa. Samuel Gigot, Matteo Cancellieri y Nicolò Rovella no estarán disponibles. Además, Danilo Cataldi y Taty Castellanos se mantienen en duda.

Castellanos, máximo goleador del equipo la temporada pasada, apenas regresó a los entrenamientos completos tras siete semanas de baja, por lo que es poco probable que sea titular. En ataque, el senegalés Boulaye Dia apunta a ser el referente, aunque no ha marcado desde que tomó el lugar de Castellanos.

Y desde el banquillo, a sus 38 años, Pedro Rodríguez sigue siendo un nombre capaz de marcar diferencias en momentos clave.

Claves del partido: Solidez defensiva contra paciencia ofensiva

Este enfrentamiento promete ser un duelo táctico de alto nivel. El Milan no es el equipo más goleador del campeonato, pero sí uno de los mejor organizados defensivamente. Por su parte, la Lazio ha demostrado una enorme capacidad para mantener su arco en cero, aunque sufre mucho en la generación ofensiva como visitante.

El control del mediocampo, la precisión en las pocas ocasiones de gol y el desgaste físico marcarán el rumbo de este partido.

Pronóstico del AC Milan vs Lazio

A pesar del gran momento del Milan en casa, la solidez defensiva de la Lazio invita a pensar en un partido cerrado, con pocas oportunidades claras y mucho estudio entre ambos equipos.

El pronóstico apunta a un empate con sabor a ajedrez táctico: AC Milan 1-1 Lazio.

