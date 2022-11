Real Sociedad vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Europa League 2022-23

Europa League

Partidazo de poder a poder tendremos este jueves 3 de noviembre abriendo la última jornada de la fase de grupos de la Europa League 2022-2023, cuando la Real Sociedad busque amarrar el liderato que los mande directo a la siguiente ronda, pero recibirán a un Manchester United que saldrá obligado a imponer su jerarquía en su visita a Anoeta.

Hora y Canal Real Sociedad vs Manchester United

Sede: Estadio Anota, San Sebastián, España

Hora: 6:45 pm de España. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Streaming: Vix+ en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Real Sociedad vs Manchester United en VIVO

El cuadro de la Real Sociedad ha tenido una buena campaña en LaLiga de España donde marchan quintos, sin embargo vienen de un amargo descalabro el pasado domingo siendo superados en casa 0-2 por el Betis.

Los Txuri-urdin lo han hecho realmente bien en esta Liga Europea donde han ganado los 5 partidos que han disputado perfilando el boleto a la fase final. En la jornada pasada superaron 0-2 al Omonia con goles de Robert Navarro y Brais Méndez.

Por su parte, el Manchester United lo ha hecho bien en la Premier League donde marchan quintos viniendo a más. En la jornada pasada superaron 1-0 al West Ham con gol de Marcus Rashford.

Los Red Devils también han cumplido en esta Europa League sumando 4 victorias y una derrota, pero obligados a ganar en esta última jornada si no quieren irse a la eliminatoria previa. El jueves pasado vencieron 3-0 al Sheriff con goles de Diogo Dalot, Marcus Rashford y Cristiano Ronaldo.

Tanto la Real Sociedad como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita cerrar como líder del Grupo E y con ello clasificar directo a la fase final. En los pronósticos los Txuri-urdin son ligeros favoritos, pero sabemos del poder y jerarquía de los Red Devils. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Sociedad vs Manchester United.

Real Sociedad vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Europa League 2022-23

