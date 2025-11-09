Inter vs Lazio EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Serie A 2025-26

Serie A

El Inter de Milán continúa su paso firme tanto en Italia como en Europa y este domingo buscará presionar a sus rivales directos por el título de la Serie A cuando reciba a una Lazio en pleno resurgir en el mítico San Siro.

El equipo de Cristian Chivu llega con la moral en alto tras mantener su pleno de victorias en Champions League, mientras que los dirigidos por Maurizio Sarri atraviesan una racha positiva de seis partidos invictos, con una defensa que ha vuelto a su mejor nivel.

⚫🔵 El Inter, una máquina ofensiva

La semana pasada, un golazo de tiro libre de Piotr Zielinski y un autogol en los minutos finales le dieron al Inter una victoria trabajada ante el Hellas Verona. Con ese resultado, los nerazzurri suman seis triunfos en sus últimos siete partidos de liga, dejando atrás las dos derrotas consecutivas que habían sufrido hace un par de meses.

El conjunto milanés lidera la Serie A en producción ofensiva, con 24 goles y 11 goleadores distintos, promediando más de dos tantos por partido.

Su capitán, Lautaro Martínez, continúa siendo la referencia y ya acumula seis goles en su carrera frente a la Lazio, aunque llega con una sequía de cuatro jornadas sin marcar en la liga que querrá cortar ante los romanos.

En Champions, el Inter sigue intratable: venció al Kairat por 2-1 el miércoles, con goles de Martínez y Carlos Augusto, para sellar su cuarta victoria consecutiva y mantenerse en la lucha por el pase directo a octavos.

El historial también juega a su favor: el Inter no pierde en casa ante la Lazio desde 2019 y ha ganado seis de los últimos siete enfrentamientos en San Siro.

⚪🔵 Lazio, de la irregularidad al orden defensivo

Del otro lado, la Lazio parece haber encontrado estabilidad. Después de un inicio dubitativo, el equipo de Sarri ha sumado 12 de los últimos 18 puntos y ha mantenido su portería a cero en cuatro partidos consecutivos, algo que no lograba desde el primer año del técnico en el banquillo.

La victoria por 2-0 ante el Cagliari fue muestra de la madurez táctica del equipo, que ha dejado de lado su estilo ofensivo más arriesgado para apostar por un fútbol más pragmático y sólido.

Eso sí, las lesiones siguen siendo un problema: Romagnoli se retiró lesionado el lunes, y se suman a la lista de bajas Rovella, Castellanos, Cancellieri, Gigot y Dele-Bashiru, mientras que Nuno Tavares sigue en duda.

Los romanos, sextos en la tabla, llegan a San Siro con la motivación de recortar distancia: una victoria los dejaría a solo tres puntos del Inter.

⚙️ Alineaciones probables

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.

Lazio (4-3-3): Provedel; Maitland-Niles, Patric, Gila, Lazzari; Vecino, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

🔮 Pronóstico: Inter 2-0 Lazio

La Lazio ha recuperado orden y confianza, pero la profundidad y el poder ofensivo del Inter parecen demasiado para contener durante 90 minutos.

Con el regreso de piezas clave como Bastoni y Calhanoglu, y el impulso de San Siro, los nerazzurri deberían imponerse con autoridad y mantener su persecución al líder de la Serie A.

Last modified: noviembre 9, 2025