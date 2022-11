Ajax vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Eredivisie 2022-2023

Eredivisie

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 6 de noviembre en la jornada 13 de la Eredivisie 2022-2023 con el Nieuwe Klassieker, donde el Ajax buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los consolide en la cima de la tabla, pero tendrán que recibir al PSV que saldrá obligado a sumar en su dura visita al Amsterdam Arena.

Hora y Canal Ajax vs PSV

Sede: Johan Cruyff Arena, Ámsterdam, Países Bajos

Hora: 4:45 pm de Países Bajos. 9:45 am de México y Centroamérica. 10:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:45 am PT / 10:45 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Ajax vs PSV en VIVO

El cuadro del Ajax ha tenido una gran temporada siendo el protagonista del campeonato al sumar 9 victorias, un empate y una derrota en 11 duelos, con un juego pendiente tras no tener actividad la semana pasada para prepararse de cara a la Champions League.

Ajacieden tuvo actividad a media semana en la Champions League donde visitaron al Rangers logrando vencerlos 1-3 con goles de Steven Berghuis, Mohammed Kudus y Francisco Conceicao, con Edson Álvarez y Jorge Sánchez jugando todo el compromiso.

Por su parte, el PSV se mantiene en la pelea por la cima, pero saben que no hay margen de error en una carrera muy cerrada. En la jornada pasada golearon 3-0 al NEC para colocarse con 9 victorias y 3 descalabros.

Los Granjeros tuvieron actividad a media semana en la Europa League donde visitaron al Bodo/Glimt logrando vencerlos 1-2 con un autogol y anotación de Johan Bakayoko, con Erick Gutíerrez jugando toda la segunda mitad.

Tanto el Ajax como el PSV saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita dar un golpe de autoridad ahora que nos acercamos a la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos al Ajacieden como líder con 28 puntos, mientras que los Granjeros son sublíderes con 27 unidades en la Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ajax vs PSV.

