[Vídeo] Las emotivas palabras de despedida de Piqué en el Camp Nou

Liga Española 2022-2023

Gerard Piqué jugó su último partido con el Barcelona y como futbolista profesional este sábado en la victoria del cuadro blaugrana por 2-0 con goles de Ousmane Dembélé y Frenkie De Jong en el compromiso correspondiente a la jornada 13 de LaLiga de España 2022-23.

Al termino del partido, el central agarró uno de los micrófonos del Camp Nou y le dirigió sus últimas palabras a la afición azulgrana.

«En primer lugar, muchas gracias a todos los compañeros, ‘staff’, fisios… En la vida, te das cuenta de que, a veces, amar es dejar ir…», empezó antes de romper a llorar. Entonces, dejó pasar unos segundos para recuperarse. «Yo creo que, de tanto amor entre el Barça y yo, era el momento de de dejarnos un espacio, un poco de aire, y estoy seguro de que, en un futuro, volveré», siguió diciendo.

Luego, todos los asistentes al estadio le empezaron a cantar “presidente, presidente”, puesto al que aspirará en un futuro. A lo que él respondió con un: «Esto no es una despedida, ya lo dije con 16 años cuando me fui al Manchester United y volví. Como me decía mi abuelo, nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça!».

Last modified: noviembre 5, 2022

Etiquetas: Barcelona