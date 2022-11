Napoli vs Empoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Serie A 2022-2023

Serie A

Buen partido tendremos este martes 8 de noviembre abriendo la jornada 14 de la Serie A 2022-2023 en Italia, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los consolide en la cima, pero recibirán a un Empoli que saldrá motivado listo para dar la campanada en su visita al Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Empoli

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Napoli vs Empoli en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido una gran temporada siendo el gran protagonista con un impresionante paso en 13 jornadas donde suman 11 victorias y 2 empates, así que en casa intentarán seguir con esa buena inercia.

Gli Azzurri viene de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Atalanta logrando remontar para vencerlos 1-2 con goles de Victor Osimhen y Elif Elmas, con Chucky Lozano como titular.

Por su parte, el Empoli ha tenido una buena temporada en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Ellos cosechan 3 triunfos, 5 empates y 5 derrotas.

Los dirigidos por Paolo Zanetti vienen de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Sassuolo logrando superarlos con solitaria anotación de Tommaso Baldanzi.

Tanto el Napoli como el Empoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso rumbo a sus objetivos ahora que estamos a un duelo de la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri como líder con 35 puntos, mientras que la Azzurri marcha doceavo con 14 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Empoli.

