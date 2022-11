Arsenal vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de la Liga Inglaterra 2022-23

Premier League 2022-2023

Gran partido nos espera este miércoles 9 de noviembre en la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra 2022-2023, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para llevarse la victoria y el boleto a la siguiente ronda, pero tendrán que recibir al Brighton que intentará dar la sorpresa en su visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Brighton

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 7:45 pm de Reino Unido. 1:45 pm de México y Centroamérica. 2:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Bolivia y Venezuela. 4:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Arsenal vs Brighton en VIVO

El cuadro del Arsenal está teniendo una gran temporada en la Premier League donde marchan como líderes. Vienen de un gran triunfo el pasado domingo superando al Chelsea con solitaria anotación de Gabriel dos Santos.

Los Gunners arrancan su participación en la Copa con la misión de superar lo hecho en la temporada pasada donde llegaron hasta las semifinales, por lo que ahora su objetivo es el título.

Por su parte, el Brighton está teniendo una gran temporada en la Premier donde marchan sextos. Vienen de una valiosa victoria el pasado sábado doblegando 2-3 a los Wolves.

Las Gaviotas no tuvieron problemas en la segunda ronda de la Copa, el pasado 24 de agosto, cuando visitaron al Forest Green Rovers logrando vencerlos 0-3 con goles de Deniz Undav, Steven Alzate y Evan Ferguson.

Tanto el Arsenal como el Brighton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la siguiente ronda, no hay margen de error, el ganador avanzará y el perdedor quedará eliminado. Los Gunners son amplios favoritos, pero no pueden confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Brighton.

