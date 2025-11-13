Written by: noviembre 13, 2025 Mundial Sub-17

México vs Argentina EN VIVO Hora y Canal Por Internet 16avos de Final Mundial Sub-17 2025

México vs Argentina

La Selección Mexicana Sub-17 consiguió de forma agónica su clasificación a los Dieciseisavos de Final del Mundial que se disputa en Qatar, y lo hizo gracias al criterio de Fair Play. Ahora, el destino le pone enfrente a un viejo conocido: Argentina, el mejor equipo de la primera fase y uno de los grandes favoritos al título.

Tras una fase de grupos llena de altibajos, el Tri juvenil, dirigido por Carlos Cariño, terminó como el peor de los ocho mejores terceros lugares, luego de sumar apenas tres puntos en el Grupo F, producto de una sola victoria ante Costa de Marfil (1-0), y dos derrotas frente a Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1).
La clasificación llegó por la mínima diferencia en el Fair Play, ya que México acumuló siete tarjetas amarillas sin expulsiones, mientras que Arabia Saudita —con idéntico puntaje y diferencia de goles— recibió ocho amarillas y dos rojas.

En contraste, la Albiceleste llega con paso arrollador. Los dirigidos por Diego Placente ganaron sus tres partidos en el grupo, con un impresionante balance de 11 goles a favor y solo 2 en contra, mostrando un futbol ofensivo y equilibrado que los coloca como serios contendientes al campeonato.

El choque entre México y Argentina tiene un sabor especial, pues en los últimos años la selección sudamericana ha sido verdugo del Tricolor en distintas categorías juveniles. Ahora, los mexicanos buscarán revancha y la oportunidad de recuperar protagonismo en una categoría donde históricamente han brillado, con dos títulos mundiales y dos subcampeonatos en su palmarés.

El encuentro se disputará el viernes 14 de noviembre a las 8:45 a.m. (hora del centro de México) en el Aspire Zone de Doha, y podrá seguirse por TUDN, ViX y Canal 9 en televisión abierta.
Sin margen para el error, el Tri Sub-17 deberá mostrar su mejor versión ante el rival más poderoso del torneo si quiere continuar con vida en la Copa del Mundo.

noviembre 13, 2025
