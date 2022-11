Newcastle vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partido sumamente atractivo nos espera este sábado 12 de noviembre siguiendo con la jornada 16 de la Premier League 2022-2023, cuando el Newcastle busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los consolide en los primeros puestos, pero tendrán que recibir al Chelsea que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al St James Park.

Hora y Canal Newcastle vs Chelsea

Sede: St James Park, Newcastle-upon-Tyne, Tyne y Wear, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Newcastle vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Newcastle está teniendo una gran temporada siendo uno de los protagonistas del campeonato. En la jornada pasada superaron 1-4 al Southampton para colocarse con 7 victorias, 6 empates y han perdido solamente en una ocasión.

Las Urracas tuvieron actividad a media semana en la Copa de la Liga donde recibieron al Crystal Palace logrando vencerlos en penales tras empatar 0-0.

Por su parte, el Chelsea ha tenido una temporada irregular viniendo a menos en las últimas jornadas. La semana pasada cayeron 1-0 ante el Arsenal, eso los dejó con 6 triunfos, 3 empates y 4 descalabros, con 4 juegos seguidos sin ganar en liga.

Los Blues también tuvieron acción en la Copa de la Liga el pasado miércoles quedando eliminados al caer derrotados 2-0 en su visita al Manchester City.

Tanto el Newcastle como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por los primeros puestos ahora que se viene la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a las Urracas en la tercera posición con 27 puntos, mientras que los Blues son séptimos con 21 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Newcastle vs Chelsea.

Newcastle vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2022-23

