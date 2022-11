Amistosos

Buen partido tendremos este sábado 12 de noviembre con un amistoso internacional rumbo al Mundial 2022, cuando Ecuador busque afinar los últimos detalles de cara a su debut en Qatar justamente en la inauguración de la justa, tendrán que medirse a Irak que intentará hacer un papel digno en el Metropolitano.

Hora y Canal Ecuador vs Irak

Sede: Estadio Metropolitano, Madrid, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ElCanaldelFutbol

Ecuador vs Irak en VIVO

La selección de Ecuador estará cerrando su preparación con este partido recordando que serán los primeros en entrar en actividad ya que serán los encargados de abrir el Mundial el domingo 20 de noviembre cuando se midan a Qatar, por lo que deben aprovechar al máximo este duelo.

La Tri todavía no podrá contar con su plantel completo debido a que no se han liberado la mayoría de los futbolistas «europeos», por lo que será interesante ver que tanto provecho le saca Gustavo Alfaro.

Por su parte, Irak no logró su objetivo de llegar al Mundial 2022 y está sirviendo de «sparring» para diferentes selecciones dado que se medirá a Bélgica el martes, así como a Costa Rica y Venezuela en los siguientes días.

Los Príncipes de Persia tuvieron actividad apenas el pasado miércoles cuando se midieron a México siendo aplastados 4-0 y dejando muchas dudas que intentarán corregir.

Tanto Ecuador como Irak saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren conseguir la victoria, pero la presión y obligación está del lado de la Tri que son las que están por disputar el Mundial 2022 en unos días. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ecuador vs Irak.

Ecuador vs Irak EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Last modified: noviembre 11, 2022

Etiquetas: Amistoso Internacional