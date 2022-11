Polonia vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Amistosos

Seguimos con la intensa actividad de los partidos amistosos rumbo al Mundial 2022 este miércoles 16 de noviembre con un buen duelo donde Polonia buscará afinar los últimos detalles ya con alineación completa, tendrá una buena prueba ante Chile que saldrá decidido a hacer un buen papel en la Pepsi Arena.

Hora y Canal Polonia vs Chile

Sede: Estadio Municipal Mariscal Józef Piłsudski, Varsovia, Polonia

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Por confirmar

Polonia vs Chile en VIVO

La selección de Polonia tiene ya al equipo completo comandado por Robert Lewandowski que tiene la misión de hacer un buen papel en el Mundial 2022, por lo que este duelo amistoso es vital para ponerse a punto en su único choque de preparación que tendrán.

Los Polacos debutarán en Qatar el próximo martes ante México, posteriormente se medirán a Arabia Saudita y cerrarán ante Argentina, aunque para muchos el juego clave será el primero.

Por su parte, Chile fracasó de nueva cuenta en su intento de ir al Mundial y tendrá que verlo por la televisión tras un desempeño irregular en las Eliminatorias de la CONMEBOL.

La Roja tendrá este amistoso y uno más el domingo ante Eslovaquia, ya pensando en lo que vendrá en el ciclo rumbo al 2026.

Tanto Polonia como Chile saben de la importancia de este juego dado que ambos quieren hacer bien las cosas, pero la presión y obligación recae del lado de los Polacos que son los que estarán en Qatar, mientras que para La Roja es el inicio de un proceso muy largo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Polonia vs Chile.

