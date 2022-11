Omán vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Amistosos

Buen partido tendremos este miércoles 16 de noviembre siguiendo con los amistosos rumbo al Mundial 2022, cuando Omán busque hacer un duelo digno y ser un buen sinodal ante Alemania que tomará muy en serio este duelo amistoso que le servirá para afinar los últimos detalles de cara a lo que viene para ellos.

Hora y Canal Omán vs Alemania

Sede: Sultan Qaboos Sports Complex, Mascate, Omán

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Omán vs Alemania en VIVO

La selección de Omán ha ido creciendo poco a poco, vienen de una buena eliminatoria en Asia donde finalizaron cuartos a un solo punto de meterse a zona de repechaje, pero saben que el objetivo será mantener esa inercia rumbo al Mundial 2026 donde la extensión de cupos podría ayudarlos.

Al-Ahmar tendrán dos partidos amistosos en esta Fecha FIFA ya que el próximo domingo se medirán a Bielorrusia.

Por su parte, Alemania está afinando detalles de cara al Mundial 2022, esté duelo será el único rumbo a su debut en Qatar, por lo que deben aprovecharlo al máximo.

Die Mannschaft debutará en el Mundial 2022 el próximo miércoles ante Japón, posteriormente se medirá a España y cerrará ante Costa Rica, son favoritos, pero saben que no pueden confiarse.

Tanto Omán como Alemania saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a conseguir la victoria que les permita ganar en confianza, pero la realidad es que la obligación y presión está del lado de los Teutones que son los que jugarán el Mundial, mientras que para los Asiáticos es una oportunidad única que intentarán aprovechar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Omán vs Alemania.

