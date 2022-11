Ghana vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Amistosos

Abrimos las emociones de este jueves 17 de noviembre siguiendo con los amistosos rumbo al Mundial 2022, cuando Ghana busque afinar los últimos detalles de cara a su debut mundialista, pero tendrán que medirse a Suiza que también buscará afinar detalles en la cancha del Al-Nahyan.

Hora y Canal Ghana vs Suiza

Sede: Estadio Al-Nahyan, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 3:00 am de México y Centroamérica. 4:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: Por confirmar

Ghana vs Suiza en VIVO

La selección de Ghana está afinando detalles de cara a su debut en el Mundial 2022 el próximo jueves ante Portugal, posteriormente se medirán a Corea del Sur y cerrarán ante Uruguay, no son favoritos, pero sueñan con poder competir.

Los Africanos tendrán en este partido el único de preparación con el objetivo de cerrar el plantel, por lo que es vital aprovecharlo al máximo.

Por su parte, Suiza también está disputando el único duelo amistoso que tendrán previo a su debut en el Mundial 2022, por lo que también deberán aprovecharlo al máximo si quieren llegar a punto a Qatar.

Los Suizos harán su debut en la Copa del Mundo el próximo jueves ante Camerún, mientras que luego se medirán a Brasil y cerrarán ante Serbia, sin duda será un grupo muy cerrado.

Tanto Ghana como Suiza saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo sabiendo que será el único choque para afinar detalles, aunque seguramente también se «cuidarán» a unos días de la justa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ghana vs Suiza.

