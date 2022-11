Amistosos

Seguimos con las emociones de este jueves 17 de noviembre con un amistoso rumbo al Mundial 2022, cuando Canadá busque afinar detalles de cara a su debut mundialista, pero tendrán que medirse a Japón que también saldrá decidido a aprovechar al máximo este duelo en la cancha del Al-Maktoum.

Hora y Canal Canadá vs Japón

Sede: Estadio Al-Maktoum, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 7:40 am de México y Centroamérica. 8:40 am de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Toronto. 10:40 am de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 5:40 am PT / 8:40 am ET en Estados Unidos.

Canal: Por confirmar

Canadá vs Japón en VIVO

La seleccción de Canadá se está preparando para su regreso a un Mundial donde esperan hacer un buen papel. Debutarán el próximo miércoles ante Bélgica, posteriormente se medirán a Croacia y cerrarán ante Marruecos, con la ilusión de superar la fase de grupos.

La Hoja de Maple tuvo un amistoso el pasado viernes igualando 2-2 ante Bahréin, aunque con algunas ausencias, el de este jueves será la única prueba con plantel completo.

Por su parte, Japón también estará disputando el Mundial, por lo que igual buscaránj afinar los últimos detalles rumbo a su debut el próximo miércoles ante Alemania, posteriormente se medirán a Costa Rica y cerrarán ante España, en un sector muy duro.

Los Nipones solamente tendrán este duelo amistoso, aunque en septiembre disputaron un par de juegos de preparación venciendo a Estados Unidos y empatando con Ecuador.

Tanto Japón como Canadá saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y cerrar con todo rumbo a su debut mundialista, pero igual habrá que ver con que tanta «seriedad» lo toman los entrenadores y jugadores con el miedo a lesiones. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Canadá vs Japón.

Canadá vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Last modified: noviembre 15, 2022

Etiquetas: Amistoso Internacional